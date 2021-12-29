Скандал із декольте: Кива запропонував притулок супутниці звільненого Гарбарука

Кива припустив, що дівчину, ймовірно, звільнили разом з заступником міністра освіти

Кива назвав скандал дискримінацією за ознакою статі

Скандальна супутниця уже звільненого заступника міністра освіти Ігоря Гарбарука, Христина Тишкун може знайти прихисток у лавах партії «Опозиційна платформа – За життя». Таку пропозицію їй зробив нардеп Ілля Кива на російському телебаченні, пише Depo.ua.

Опозиціонер припустив, що дівчину, ймовірно, звільнили разом з заступником міністра освіти. Кива назвав це дискримінацією за ознакою статі. Нібито Тишкун та її начальника звільнили через те, що вона гарна.

Сам політик додав, що вирішив «як справжній офіцер підставити їй своє плече».

Нагадаємо, 28 грудня Кабмін звільнив заступника міністра освіти, який оскандалився через декольте супутниці. Гарбарук після скандалу написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Також на різдвяні свята Гарбарук опинився у центрі скандалу через свою помічницю.

25 грудня світлину, на якій поруч із мером Львова стоїть ефектна брюнетка у довгій чорній сукні, активно обговорювали у мережі. Увагу користувачів, зокрема, привернуло сміливе декольте дівчини та хрестик на її шиї.

Нею виявилася 27-річна юристка Христина Тишкун. Вона сама виклала фото у своєму Instagram-акаунті, але після хвилі критики щодо вбрання закрила свою сторінку.

Христина Олександрівна Тишкун – юристка, власниця компанії «БК Забудова». Дівчина народилася 30 серпня 1994 року у Львові. Також не встановлено чи являється вона офіційною помічницею заступника міністра освіти.

На своїй сторінці у Facebook зазначила, є магістром права (юристом-правознавцем), закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка. Зараз Христина живе в Києві.

Також Христина є юристкою, помічницею адвоката в адвокатському бюро Advisers.

Згодом заступник міністра освіти відповів на критику його помічниці.