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    Новий рік 2022: дизайнерка назвала три обов'язкові кольори

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    Зустрічаємо рік Чорного Водяного Тигра: три обов'язкові кольори - Новий рік 2022: дизайнерка назвала три обов'язкові кольори
    Зустрічаємо рік Чорного Водяного Тигра: три обов'язкові кольори
    фото: pixabay.com

    Тим, хто хоче стати зіркою вечора, дизайнер рекомендує використовувати яскраві елементи в одязі

    Для новорічного вбрання найтрендовішими кольорами будуть чорний, чорний у поєднанні з помаранчевим та блакитний. Таку думку висловила дизайнерка Юлія Ісай в інтерв'ю «Телеграф».

    Вибір кольорів фешн-дизайнер пов'язує із символом нового року – Чорним Водяним Тигром.

    «Що я б радила спробувати – це чорний лук із яскравими помаранчевими акцентами. Наприклад, вибрати річ, з якою буде помаранчева сітка, або взяти яскраві оранжеві рукавички. Можливо, це буде аксесуар у вигляді баски, яку можна носити окремо. Або помаранчевий головний убір», – пропонує Ісай.

    Тим, хто хоче стати зіркою вечора, дизайнер рекомендує використовувати яскраві елементи в одязі.

    «Наприклад, помаранчева спідниця довжиною до підлоги, якісь зухвало сексуальні речі, які завжди привертають на себе увагу. Ну, ще можна сяяти у паєтках», – рекомендує Юлія.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що салати подорожчали: скільки коштує накрити святковий стіл.

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    Теги: новорічні свята речі
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    Новий рік 2022: дизайнерка назвала три обов'язкові кольори