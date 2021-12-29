Новий рік 2022: дизайнерка назвала три обов'язкові кольори

Зустрічаємо рік Чорного Водяного Тигра: три обов'язкові кольори

Тим, хто хоче стати зіркою вечора, дизайнер рекомендує використовувати яскраві елементи в одязі

Для новорічного вбрання найтрендовішими кольорами будуть чорний, чорний у поєднанні з помаранчевим та блакитний. Таку думку висловила дизайнерка Юлія Ісай в інтерв'ю «Телеграф».

Вибір кольорів фешн-дизайнер пов'язує із символом нового року – Чорним Водяним Тигром.

«Що я б радила спробувати – це чорний лук із яскравими помаранчевими акцентами. Наприклад, вибрати річ, з якою буде помаранчева сітка, або взяти яскраві оранжеві рукавички. Можливо, це буде аксесуар у вигляді баски, яку можна носити окремо. Або помаранчевий головний убір», – пропонує Ісай.

Тим, хто хоче стати зіркою вечора, дизайнер рекомендує використовувати яскраві елементи в одязі.

«Наприклад, помаранчева спідниця довжиною до підлоги, якісь зухвало сексуальні речі, які завжди привертають на себе увагу. Ну, ще можна сяяти у паєтках», – рекомендує Юлія.

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