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Бійці отримали від «Сталевого фронту» комунікаційне обладнання для бронетранспортерів M113

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Бійці отримали від «Сталевого фронту» комунікаційне обладнання для бронетранспортерів M113
фото: Метінвест

Крім засобів зв'язку, бійцям було передано 100 командирських та 106 автомобільних радіостанцій

Бійці 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ (3 ОШБр) отримали комплекти спеціального комунікаційного обладнання для 40 бронетранспортерів M113, що дозволить підрозділам підвищити функціональність зв’язку у бронетранспортерах та ще ефективніше виконувати бойові завдання.

Вартість обладнання – близко 6,5 мільйонів гривень, передала його компанія Метінвест в рамках мілітарної іціативи «Сталевий фронт», яку започаткував бізнесмен Рінат Ахметов для допомоги військовим.

«Засоби зв'язку та комунікації дозволять бронетранспортерам передавати інформацію про своє місцезнаходження та стан, що допомагає командиру отримувати статус поточної ситуації бойової одиниці на полі бою та координувати військові операції. Крім того, такі засоби зв'язку можуть використовуватись для координації дій між бойовими одиницями підрозділу, що збільшує ефективність застосування техніки та мінімізує ризики втрати кортролю над ситуацією», – пояснюють військові.

«Системи зв'язку та комунікації, якими обладнані бронетранспортери М113, дозволяють подавляти шум гусениць при русі та в умовах ведення вогню з мінометів та кулеметів, якими обладнані бронетранспортери М113. Техніку передано військовим 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, які обороняють Бахмуту», – розповів старший менеджер Управління злиття та поглинання Проєктного офісу Метінвест Олександр Куль.

Крім засобів зв'язку, бійцям було передано 100 командирських та 106 автомобільних радіостанцій, 153 автномних зарядних станцій та акумуляторів, 9 ретрансляторів, 356 антен, 48 роутерів та інше спеціальне обладнання.

«При побудові нової лінії зв'язку, зарядні станції слугують джерелом живлення для ретрансляторів, які в комплексі з рештою переданого обладнання дозволяють розширити покриття зв'язком на передовій. Розширення периметру покриття дозволяє підвищувати координацію військових операцій та знизити втрати», – пояснив Куль.

Нагадаємо, Метінвест також передав бійцям вже майже 140 мобільних укриттів зі хвилястої сталі, які за умови правильної установки здатні витримати обстріл 152-мм снарядами. У кожному такому укритті є все, що необхідно для відпочинку – місце для пічки, водостоки, відсіки для зберігання зброї та шість спальних місць. Також фахівці компанії розробили прототип капсули, який буде використовуватись для захисту мирного населення: наразі вона проходить фінальні тестування.

Як відомо, з 24 лютого 2022 року компанія Метінвест направила на допомогу країні понад 3,1 млрд грн, з яких понад 1,6 млрд грн – на потреби армії в рамках «Сталевого Фронту» Ахметова. Компанія передала захисникам понад 1,2 тисячі дронів: такої кількості безпілотників армії не постачає жоден приватний бізнес. Крім того, Метінвест передав бійцям майже 1 700 тепловізорів, 321 автомобіль та «швидкі», а для заправки машин надано понад 1,1 млн. літрів пального.

Теги: допомога ЗСУ фронт автомобіль військові Рінат Ахметов бізнес

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