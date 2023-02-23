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У Росії загадково помер нафтовий магнат

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Росії загадково помер нафтовий магнат
Тіло Ровнейка знайшли в його підмосковному будинку в Одинцовському міському окрузі
фото з відкритих джерел

Ровнейко мав спільний бізнес із зятем експрезидента РФ Бориса Єльцина

У Росії знайдено мертвим ще одного топ-менеджера пов'язаного із нафтогазовою промисловістю.  Напередодні, 22 лютого, у несвідомому стані у підмосковному будинку було виявлено нафтового олігарха кінця 1990-х – початку 2000-х років В'ячеслава Ровнейко, врятувати його не вдалося. Про смерть олігарха повідомило пропагандистське видання «Московський комсомолець».

«59-річного чоловіка виявили непритомним близько 23.00 у його будинку в котеджному селищі на Рубльово-Успенському шосе. Врятувати його не вдалося. Кримінальний слід у смерті Ровнейка не простежується», – йдеться у повідомленні.

Раніше померлий мав спільний бізнес із зятем експрезидента РФ Бориса Єльцина, а також частку у бельгійській нафтотрейдинговій компанії.

Журналісти з посиланням на власні джерела повідомили, що тіло Ровнейка знайшли в його підмосковному будинку в Одинцовському міському окрузі.  Ровнейко трудився пліч-о-пліч з нинішнім главою зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним. Як припускали журналісти «Нової газети», Ровнейко був розвідником

Раніше повідомлялося, що голову управління фінансового забезпечення Міноборони у Західному військовому окрузі Марину Янкіну знайшли мертвою під вікнами багатоповерхового будинку на вулиці Замшина в Петербурзі.

Нагадаємо, що впливові особи Росії вмирають один за одним: падають із вікон та застрелюються. Нещодавно в Індії знайшли мертвим найбагатшого російського депутата Павла Антова, який також випав із вікна.

1 вересня з вікна центральної клінічної лікарні у Москві випав голова ради директорів «Лукойлу» Равіль Маганов. У лікарні, за інформацією російських ЗМІ, він був через тяжке серцево-судинне захворювання та депресію.

На початку травня у передмісті Москви загадково помер мільярдер Олександр Суботін. Офіційно деталі смерті колишнього топменеджера «Лукойлу» не розголошувалися, але російські Telegram-канали писали, що Суботін помер під час сеансу у шаманів.

Теги: Telegram смерть бізнес Міноборони росія нафта

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