Естонія знає, де взяти кошти на 1 млн боєприпасів для України

Таллін пропонує країнам ЄС спільно інвестувати 4 млрд євро в таку закупівлю

Естонія надіслала країнам Європейського Союзу пропозицію спільно вкласти 4 млрд євро в закупівлю 1 мільйона боєприпасів, які потрібні Україні цього року, аби відбити вторгнення Росії. Про це пише Bloomberg.

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«Наразі Росія за один день використовує в Україні таку ж кількість боєприпасів, яку Європа може виробити за місяць. ЄС терміново має збільшити свій оборонно-промисловий потенціал, щоб допомогти українським військовим витримати боротьбу», – цитують журналісти естонський документ.

За даними видання, Таллін пропонує семикратне збільшення європейської потужності виробництва боєприпасів. Естонія вказує в документі, що наразі Україна використовує 60-210 тис. боєприпасів на місяць. Оборонна промисловість ЄС має потужність для виробництва 25 тис. снарядів на місяць.

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Нагадаємо, що раніше міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив: якщо Німеччина дозволить реекспорт, то його країна допоможе Україні касетними боєприпасами. «Естонія вирішила надати Україні артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів», – сказав він. І також додав, що не хоче говорити про деталі угод між збройними силами Естонії та України, зокрема про кількість та номенклатуру боєприпасів.

Таллін систематично та на постійній основі підтримує Україну. Йдеться не лише про військову допомогу, а й активність у санкційній площині. Не кажучи вже про надання притулку українським переселенцям та численну кількість волонтерських проєктів.

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