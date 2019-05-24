Біля Софії Київської мітингують на підтримку Філарета (фото)



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З Одеси приїхали прихильники почесного патріарха Філарета

Під стінами Софії Київської, де проходить третій синод Української православної церкви, відбувається мітинг на підтримку Філарета.

Як повідомляв «Главком», сьогодні на синоді мають розглядати «кадрові» питання і, можливо, обсудять конфліктну ситуацію з почесним патріархом Філаретом.

Біля проїзної брами під муром Софії перебувають декілька десятків людей, судячи з плакатів, вони з Одеси. Там існує конфлікт між єпископом УПЦ Павлом і громадою кафедрального собору на честь Різдва Христового, яка підтримує свого колишнього настоятеля Віталія Сеника.

Люди тримають плакати «Філарет ми за тебе», «Епіфаній, не руйнуй церкву», «Одеса з Патріархом» і «Україна понад усе».

Нагадаємо, в середині травня почесний патріарх Філарет розкритикував митрополита УПЦ Епіфанія і розповів про непублічні домовленності щодо управління церквою.