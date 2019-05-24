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    Суспільство

    Біля Софії Київської мітингують на підтримку Філарета (фото)

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    Біля Софії Київської мітингують на підтримку Філарета (фото)

    З Одеси приїхали прихильники почесного патріарха Філарета

    Під стінами Софії Київської, де проходить третій синод Української православної церкви, відбувається мітинг на підтримку Філарета.

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    Як повідомляв «Главком», сьогодні на синоді мають розглядати «кадрові» питання і, можливо, обсудять конфліктну ситуацію з почесним патріархом Філаретом.

    Біля проїзної брами під муром Софії перебувають декілька десятків людей, судячи з плакатів, вони з Одеси. Там існує конфлікт між єпископом УПЦ Павлом і громадою кафедрального собору на честь Різдва Христового, яка підтримує свого колишнього настоятеля Віталія Сеника.

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    Біля Софії Київської мітингують на підтримку Філарета (фото)
    Біля Софії Київської мітингують на підтримку Філарета (фото)
    Біля Софії Київської мітингують на підтримку Філарета (фото)
    Фото: Михайло Глуховський, Главком

    Люди тримають плакати «Філарет ми за тебе», «Епіфаній, не руйнуй церкву», «Одеса з Патріархом» і «Україна понад усе».

    Нагадаємо, в середині травня почесний патріарх Філарет розкритикував митрополита УПЦ Епіфанія і розповів про непублічні домовленності щодо управління церквою.

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