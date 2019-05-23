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    Суспільство

    Завтра пройде третій синод Православної церкви України

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    Завтра пройде третій синод Православної церкви України
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Можливо, на синоді дадуть оцінку діям Філарета

    Митрополит Київський і всієї України Епіфаній на 24 травня скликає Священний синод Православної церкви України. Про це повідомляється на сторінці ПЦУ у Facebook.

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    «У п’ятницю, 24 травня, під головуванням Блаженнійшого митрополита Київського і всієї України Епіфанія відбудеться засідання Священного синоду Української православної церкви», - йдеться у повідомленні.

    Засідання Синоду розпочнеться о 10:00 в Будинку митрополита, що на території Софії Київської.

    Після його завершення Епіфаній поспілкується з журналістами.

    Які саме питання мають розглянути на Синоді, не уточнюється, але раніше Епіфаній заявляв, що на синоді обговорюватиметься загальний стан справ у ПЦУ і не виключено, що, «можливо, буде надано оцінку тим діям, які до цього часу були зроблені».

    Скоріш за все мова йде про конфлікт з почесним патріархом Філаретом.

    Перший синод відбувся напочатку лютого після інтронізації Епіфанія. Другий синод – 4 березня 2019 року.

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