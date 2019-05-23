Завтра пройде третій синод Православної церкви України



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Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Можливо, на синоді дадуть оцінку діям Філарета

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній на 24 травня скликає Священний синод Православної церкви України. Про це повідомляється на сторінці ПЦУ у Facebook.

«У п’ятницю, 24 травня, під головуванням Блаженнійшого митрополита Київського і всієї України Епіфанія відбудеться засідання Священного синоду Української православної церкви», - йдеться у повідомленні.

Засідання Синоду розпочнеться о 10:00 в Будинку митрополита, що на території Софії Київської.

Після його завершення Епіфаній поспілкується з журналістами.

Які саме питання мають розглянути на Синоді, не уточнюється, але раніше Епіфаній заявляв, що на синоді обговорюватиметься загальний стан справ у ПЦУ і не виключено, що, «можливо, буде надано оцінку тим діям, які до цього часу були зроблені».

Скоріш за все мова йде про конфлікт з почесним патріархом Філаретом.

Перший синод відбувся напочатку лютого після інтронізації Епіфанія. Другий синод – 4 березня 2019 року.