Філарет та Епіфаній зустрінуться на інавгурації (фото)



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Почесний патріарх Православної церкви України Філарет іпредстоятель ПЦУ Епіфаній Фото: facebook.com/amossov

Першим у Раду прибув патріарх Філарет, а за ним - предстоятель Епіфаній

На інавгурацію шостого президента України Володимира Зеленського прийшов почесний патріарх Православної церкви України Філарет, а за ним і предстоятель ПЦУ Епіфаній. Про це написав журналіст Богдан Амосов у Facebook і виклав відповідні світлини.

Патріарх Філарет. Фото: Богдан Амосов / facebook.com

Предстоятель Епіфаній. Фото: Богдан Амосов / facebook.com

Як повідомлялось, новообраний президент України Володимир Зеленський складе присягу на вірність українському народові на урочистому засіданні Верховної Ради у понеділок, 20 травня.

Початок інавгурації - о 10:00.

Як передбачає регламент, урочисте засідання парламенту з приводу складення новообраним Президентом присяги відкриває голова Верховної Ради, а в разі його відсутності - його перший заступник чи заступник.

У другій половині дня понеділка у Зеленського заплановано двосторонні зустрічі з главами іноземних делегацій в Адміністрації президента України.

Зеленський був обраний президентом України на чергових виборах 21 квітня 2019 року, за нього проголосували 73,22% виборців.

Нагадаємо, почесний патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив про конфлікт між ним та предстоятелем Помісної церкви Епіфанієм. За словами Філарета, Епіфаній порушує домовленості і сам керує церквою, хоча попередня умова була така: він представлятиме церкву за кордоном, а внутрішньою розбудовою церкви займається патріарх. Почесний патріарх додав, що нині не спілкується з Епіфанієм. Більш того, за даними Філарета, Епіфаній «не керує церквою». «Я мав розмову з Епіфанієм і він сам мені особисто сказав, що «не все від мене залежить», - заявив патірах.

Філарет також наголосив, що мріє про відновлення Київського патріархату, і вважає, що за ним майбутнє. «Якщо ліквідувати Київський патріархат, то в Україні залишиться лише Московський», - підсумував патріарх.