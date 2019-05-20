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    Філарет та Епіфаній зустрінуться на інавгурації (фото)

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    Почесний патріарх Православної церкви України Філарет іпредстоятель ПЦУ Епіфаній - Філарет та Епіфаній зустрінуться на інавгурації (фото)
    Почесний патріарх Православної церкви України Філарет іпредстоятель ПЦУ Епіфаній
    Фото: facebook.com/amossov

    Першим у Раду прибув патріарх Філарет, а за ним - предстоятель Епіфаній

    На інавгурацію шостого президента України Володимира Зеленського прийшов почесний патріарх Православної церкви України Філарет, а за ним і предстоятель ПЦУ Епіфаній. Про це написав журналіст Богдан Амосов у Facebook і виклав відповідні світлини.

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    Патріарх Філарет. Фото: Богдан Амосов / facebook.com
    Патріарх Філарет. Фото: Богдан Амосов / facebook.com

    Предстоятель Епіфаній. Фото: Богдан Амосов / facebook.com
    Предстоятель Епіфаній. Фото: Богдан Амосов / facebook.com

    Як повідомлялось, новообраний президент України Володимир Зеленський складе присягу на вірність українському народові на урочистому засіданні Верховної Ради у понеділок, 20 травня.

    Початок інавгурації - о 10:00.

    Як передбачає регламент, урочисте засідання парламенту з приводу складення новообраним Президентом присяги відкриває голова Верховної Ради, а в разі його відсутності - його перший заступник чи заступник.

    У другій половині дня понеділка у Зеленського заплановано двосторонні зустрічі з главами іноземних делегацій в Адміністрації президента України.

    Зеленський був обраний президентом України на чергових виборах 21 квітня 2019 року, за нього проголосували 73,22% виборців.

    Нагадаємо, почесний патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив про конфлікт між ним та предстоятелем Помісної церкви Епіфанієм. За словами Філарета, Епіфаній порушує домовленості і сам керує церквою, хоча попередня умова була така: він представлятиме церкву за кордоном, а внутрішньою розбудовою церкви займається патріарх. Почесний патріарх додав, що нині не спілкується з Епіфанієм. Більш того, за даними Філарета, Епіфаній «не керує церквою». «Я мав розмову з Епіфанієм і він сам мені особисто сказав, що «не все від мене залежить», - заявив патірах.

    Філарет також наголосив, що мріє про відновлення Київського патріархату, і вважає, що за ним майбутнє. «Якщо ліквідувати Київський патріархат, то в Україні залишиться лише Московський», - підсумував патріарх. 

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