Масована атака дронів. На окупованих територіях Запоріжжя та Херсонщини зникло світло

Російське Міноборони повідомило про знищення 29 безпілотників над територією РФ

У ніч проти 5 червня дрони атакували енергетичну інфраструктуру на території окупованого півдня України. Вибухи прогриміли в Енергодарі, Мелітополі, Генічеську та на території РФ. Про це повідомляють російські пабліки, передає «Главком».

Повітряна тривога була оголошена в Бєлгородській, Курській, Липецькій, Брянській, Орловській, Воронезькій, Тамбовській, Саратовській, Волгоградській та Ростовській областях РФ.

Російське Міноборони повідомило про знищення 29 безпілотників. Як повідомив «глава» адміністрації окупованої Херсонської області Володимир Сальдо у результаті удару по магістральній трансформаторній підстанції без електропостачання залишилися Генічеський, Новотроїцький, Нижньосірогозький та Іванівський округи.

Дрони атакували електропідстанції у Запорізькій та Херсонській областях фото: російські пабліки

«Губернатор» окупованої Запорізької області Євген Балицький також прокоментував новину про зникнення світла: «Зафіксовано щонайменше п’ять вибухів над Мелітополем, також здійснено спробу атаки на електропідстанцію. Тимчасово без електропостачання залишилися частина Мелітополя, Приморськ, Енергодар та Акимівка».

Нагадаємо, у ніч на 3 червня окуповані території Запоріжжя й Херсонщини частково залишилися без світла. Росіяни скаржаться на атаку дронів та удар по електропідстанціях.

Зазначається, що на всій тимчасово окупованій території Запорізької області блекаут, у Херсонщині також проблеми зі світлом. Пишуть про удар дронами по електропідстанції у Мелітополі та Генічеському.