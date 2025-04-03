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В Іркутській області місцеві залишились без світла через падіння Ту-22М3

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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В Іркутській області місцеві залишились без світла через падіння Ту-22М3
В Іркутській області розбився Ту-22М3
фото з відкритих джерел

Без світла залишилось три соціально-важливі об'єкти

В Іркутській області через падіння бомбардувальника Ту-22М3 десятки будинків залишились без світла. Про це повідомив губернатор регіону Ігор Кобзєв, передає «Главком».

Повідомляється, що більше ніж 200 будинків залишились без електропостачання внаслідок падіння бомбардувальника Ту-22М3. Губернатор зазначив, що літак зачепив лінію електропередач.

Також без світла залишилось три соціально-важливі об'єкти. Губернатор додав, що на місці працює бригада над відновленням електропостачанням. Світло відновлять тільки під ранок.

Нагадаємо, що 2 квітня стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 зазнав аварії в Іркутській області під час виконання планового польоту, пілот загинув. 

Інцидент стався біля населеного пункту Буреть Усольського району. Екіпаж з чотирьох людей катапультувався. Зазначається, що причиною аварії начебто стала технічна несправність. Літак упав у безлюдній місцевості.

Нагадаємо, у Приморському краї Російської Федерації під час виконання навчально-тренувального польоту впав штурмовик Су-25.

Міністерство оборони РФ стверджувало, що літак не був оснащений боєкомплектом та впав у безлюдній місцевості. Причиною інциденту начебто стала технічна несправність.

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Теги: літак електроенергія росія

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