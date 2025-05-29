Вучич поклявся перед Путіним, що нічим не допомагав Україні

Вучич відкинув звинувачення російської розвідки в постачанні боєприпасів Україні

Президент Сербії Александр Вучич відреагував на заяву російської Служби зовнішньої розвідки про те, що сербська оборонна промисловість через посередників постачає Україні боєприпаси, інформує «Главком».

Сербський мовник процитував коментарі Вучича і, як стало відомо, він заявив, що особисто обговорював це з російським диктатором Путіним. Зазначається, що президенти обговорювали це «як у присутності кількох осіб з обох делегацій, так і наодинці».

«Ми сформували робочу групу разом з російськими партнерами, щоб встановити факти. Деякі з речей, які заявляються, – це неправда», – наголосив Вучич.

Сербський лідер підкреслив, що у Сербії є контракт із Чехією «дозволу не надавалося, і жодні ракети не постачалися».

Він додав, що звинувачення у бік Сербії пов’язані з її незалежною зовнішньою політикою. «Наші заводи мають жити і працювати. Близько 24 тисяч людей працюють безпосередньо в оборонній промисловості, і вони залежать від цієї галузі», – підкреслив президент Сербії.

Водночас Вучич сам визнавав минулого року в інтерв’ю для Financial Times, що Сербія постачала боєприпаси до країн, які відкрито підтримують Україну, і її не турбує, куди ці боєприпаси прямують далі.

Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки Російської Федерація незадоволена тим, що сербські оборонні підприємства постачають боєприпаси Україні.

Служба зовнішньої розвідки Росії стверджує, що сербські компанії продають боєприпаси, використовуючи схему фальшивих сертифікатів кінцевого користувача і країн-посередників. Серед останніх найчастіше фігурують країни НАТО, насамперед Чехія, Польща, Болгарія, також залучені країни Африки.

Росіяни стверджують, що сербські компанії, зокрема Yugoimport SDPR, Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan, надали сотні тисяч артилерійських снарядів для реактивних систем залпового вогню та гаубиць, а також близько мільйона патронів до стрілецької зброї.