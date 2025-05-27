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Кількість шенгенських віз, виданих росіянам торік, зросла на чверть

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Кількість шенгенських віз, виданих росіянам торік, зросла на чверть
Латвія разом із Польщею, Естонією, Литвою та Чехією не видають шенгенські візи росіянам з туристичною метою
фото з відкритих джерел

Росіяни минулого року отримали понад пів мільйона шенгенських віз

Кількість шенгенських віз, виданих власникам російських паспортів у 2024 році, зросла на 25% порівняно з показниками 2023 року. Країни Шенгенської зони видають дедалі більше віз росіянам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Schengen.News.

Громадянам Росії було видано 565 069 шенгенських віз, а у 2023 році – 520 387. Близько 90% віз (508 562) були видані з туристичною метою.

Найбільше візових заявок від росіян у 2023 році отримала Італія, яка була основною країною, що надавала візи. Італійська влада отримала 143 517 візових заявок або 28% від усіх поданих візових запитів. Італія також видала найбільшу кількість шенгенських віз росіянам – загалом 134 141, що становить 30% від усіх візових заявок, які отримали позитивне рішення.

Тим часом міністерка закордонних справ країни Байба Браже закликала країни Євросоюзу припинити видавання віз громадянам Росії з міркувань безпеки. «Латвія закликає країни ЄС припинити видавання віз громадянам Росії, посилаючись на проблеми безпеки», – написала вона.

Латвія разом із Польщею, Естонією, Литвою та Чехією входить до країн – членів ЄС, які більше не видають шенгенські візи росіянам з туристичною метою.

Шенгенська віза – це тип візи, яка дозволяє особі вільно пересуватися по країнах Шенгенської зони без проходження прикордонного контролю між ними. Віза видана однією країною дає право в’їзду до всіх інших країн Шенгену.

Нагадаємо, країни-члени Євросоюзу вирішили скасувати перевірки осіб на внутрішніх сухопутних кордонах з Болгарією та Румунією та між ними з 1 січня 2025 року. З березня минулого року Румунія та Болгарія частково приєдналися до безвізової Шенгенської зони Європи. І Болгарія, і Румунія почали переговори про вступ до Шенгену ще у 2011 році.

Останнім часом низка країн Шенгену, зокрема Німеччина та Нідерланди, вводили контроль на своїх кордонах через зростання нелегальної міграції.

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Теги: візи росіяни Європа

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