Кількість шенгенських віз, виданих росіянам торік, зросла на чверть
Росіяни минулого року отримали понад пів мільйона шенгенських віз
Кількість шенгенських віз, виданих власникам російських паспортів у 2024 році, зросла на 25% порівняно з показниками 2023 року. Країни Шенгенської зони видають дедалі більше віз росіянам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Schengen.News.
Громадянам Росії було видано 565 069 шенгенських віз, а у 2023 році – 520 387. Близько 90% віз (508 562) були видані з туристичною метою.
Найбільше візових заявок від росіян у 2023 році отримала Італія, яка була основною країною, що надавала візи. Італійська влада отримала 143 517 візових заявок або 28% від усіх поданих візових запитів. Італія також видала найбільшу кількість шенгенських віз росіянам – загалом 134 141, що становить 30% від усіх візових заявок, які отримали позитивне рішення.
Тим часом міністерка закордонних справ країни Байба Браже закликала країни Євросоюзу припинити видавання віз громадянам Росії з міркувань безпеки. «Латвія закликає країни ЄС припинити видавання віз громадянам Росії, посилаючись на проблеми безпеки», – написала вона.
Латвія разом із Польщею, Естонією, Литвою та Чехією входить до країн – членів ЄС, які більше не видають шенгенські візи росіянам з туристичною метою.
Нагадаємо, країни-члени Євросоюзу вирішили скасувати перевірки осіб на внутрішніх сухопутних кордонах з Болгарією та Румунією та між ними з 1 січня 2025 року. З березня минулого року Румунія та Болгарія частково приєдналися до безвізової Шенгенської зони Європи. І Болгарія, і Румунія почали переговори про вступ до Шенгену ще у 2011 році.
Останнім часом низка країн Шенгену, зокрема Німеччина та Нідерланди, вводили контроль на своїх кордонах через зростання нелегальної міграції.
Коментарі
Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]