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Юні залізничники з усієї України зібралися на відкритті сезону в Києві

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Юні залізничники з усієї України зібралися на відкритті сезону в Києві
Разом із вихованцями столичної дитячої магістралі участь у святковому відкритті взяли їхні однолітки з Харкова та Запоріжжя
фото: Укрзалізниця/Facebook

Кульмінацією свята стали прогулянкові рейси на справжньому паровозі та можливість спробувати себе в ролі залізничника, покерувавши ручною дрезиною

Першого травневого вікенду Київська дитяча залізниця дала старт своєму 72-му сезону, який цього року перетворився на масштабний залізничний фестиваль. Разом із вихованцями столичної дитячої магістралі участь у святковому відкритті взяли їхні однолітки з Харкова та Запоріжжя, а особливими гостями стали 47 дітей із прифронтових громад Дніпропетровщини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу «Укрзалізниці». 

Урочисте відкриття 72-го сезону на Київській дитячій залізниці
Урочисте відкриття 72-го сезону на Київській дитячій залізниці
фото: «Укрзалізниця»/Facebook

Захід став можливим завдяки спільній ініціативі Міністерства розвитку громад та територій України та Укрзалізниці в межах проєкту «Пліч-о-пліч: Згуртовані громади». Цей проєкт спрямований на підтримку дітей, які постраждали від російської агресії, та налагодження зв’язків між громадами різних регіонів країни.

Урочисте відкриття 72-го сезону на Київській дитячій залізниці
Урочисте відкриття 72-го сезону на Київській дитячій залізниці
фото: «Укрзалізниця»/Facebook

Заступник Міністра розвитку громад та територій України Олексій Балеста у своєму вітальному слові підкреслив важливість таких заходів для майбутнього залізничної галузі: «Відправлення поїзда малої магістралі сьогодні – це не просто подія. Це перший крок у поважну професію, сміливий вибір та серйозне рішення на шляху до здійснення мрії для юних українців, присутніх тут».

Урочисте відкриття 72-го сезону на Київській дитячій залізниці
Урочисте відкриття 72-го сезону на Київській дитячій залізниці
фото: «Укрзалізниця»/Facebook

Голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський наголосив на символічності заходу, особливо в умовах війни: «Сьогоднішня подія – особлива не лише для вихованців Київської дитячої залізниці. Вона об’єднала нас із представниками Харківської та Запорізької дитячих залізниць, які, на жаль, через постійні обстріли поки що не можуть розпочати свій рух. Сьогодні ми також підставили надійне залізничне плече громадам Дніпропетровщини – до нас приїхали діти з територій, наближених до зони бойових дій».

Урочисте відкриття 72-го сезону на Київській дитячій залізниці
Урочисте відкриття 72-го сезону на Київській дитячій залізниці
фото: «Укрзалізниця»/Facebook
Урочисте відкриття 72-го сезону на Київській дитячій залізниці
Урочисте відкриття 72-го сезону на Київській дитячій залізниці
фото: «Укрзалізниця»/Facebook

Програма була насиченою та різноманітною. Юні гості з Павлоградської, Нікопольської та Іларіонівської громад Дніпропетровщини розпочали свій день із екскурсії до Музею залізничного рухомого складу в Києві. Потім на території дитячої залізниці для них провели профорієнтаційні майстер-класи, відбулася урочиста церемонія відкриття сезону та нагородження юних залізничників за їхні досягнення. Кульмінацією свята стали прогулянкові рейси на справжньому паровозі та можливість спробувати себе в ролі залізничника, покерувавши ручною дрезиною.

Організатори висловили сподівання, що цей захід подарував дітям позитивні емоції та нові враження, а також, можливо, надихнув когось із них у майбутньому приєднатися до великої залізничної родини України. Попри складні часи, такі ініціативи є надзвичайно важливими для підтримки дітей, надання їм можливості для спілкування та віри у світле майбутнє своєї країни.

Теги: Запоріжжя свята Укрзалізниця залізниця фестиваль Facebook Київ діти

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