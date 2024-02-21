Українці відкрили рекордну кількість ФОПів протягом 2023 року: інфографіка

До топ-10 міст за кількістю новостворених ФОП увійшли Дніпро, Харків, Одеса, Запоріжжя та Кривий Ріг

Найбільше нових ФОПів зареєстрували для надання послуг перукарнями та салонами краси

Протягом другого року повномасштабної війни українці відкрили найбільшу кількість ФОПів за останні 10 років – майже 315 тисяч. Про це свідчать дані дослідження YouControl.

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Зазначається, що кількість новостворених компаній приросла на 60% у порівнянні з показниками першого року великої війни – 2022. Так, з 1 лютого 2023 по 1 лютого 2024 років українці створили рекордну кількість ФОП за останнє десятиліття і встановили абсолютний рекорд – 314 392.

«Цей показник перевершив не тільки перший рік воєнного стану, але й 2021 рік, тоді українці зареєстрували найбільше ФОПів за всі роки незалежності – 268 382», – наголошують аналітики.

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інфографіка: Youcontrol

Також протягом 2023 року суттєво зросла кількість зареєстрованих юридичних осіб та компаній у порівнянні з минулим роком. Наразі показник новостворених компаній не вийшов на довоєнний рівень, але динаміка позитивна і приріст відносно минулого року становить близько 60%.

Загалом впродовж обраного періоду в Україні було зареєстровано понад 27,3 тисячі нових компаній. Найбільше нових ФОПів українці та українки зареєстрували для надання послуг перукарнями та салонами краси – 19,4 тисяч. Їм поступилились такі сфери:

роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах – 18,1 тисяч;

роздрібна торгівля через мережу Інтернет – 17,9 тисяч;

комп'ютерне програмування – 17,5 тисяч.

інфографіка: Youcontrol

У 2022 році найбільше зареєстрованих ФОПів було серед ІТ, але на другий рік дії воєнного стану частка таких ФОПів знизилась майже вдвічі. Компанії, що відкривалися протягом другого воєнного року, найчастіше обирали для роботи напрямок неспеціалізованої гуртової торгівлі – 6,7% підприємств зі всіх новостворених.

Також популярними були надання в оренду нерухомого майна (6,2%), будівництво житлових і нежитлових будівель (3,8%) та вантажний автомобільний транспорт (3,1%).

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інфографіка: Youcontrol

До топ-10 міст за кількістю новостворених ФОП увійшли Дніпро, Харків, Одеса, Запоріжжя та Кривий Ріг.

«Практично кожне із цих міст щоденно потерпає від терористичних ударів російських ракет. Попри все українські підприємці продовжують виявляти стійкість та активно розвивають економіку країни», – резюмують в YouControl.

Лідером за кількістю новостворених бізнесів тримає Київ: 9,8 тисяч (36%) компаній та 44,6 тисяч (14%) ФОП.

Нагадаємо, кожен десятий ФОП у Польщі – український.

Стало відомо, що більшу половину ФОПів у 2023 році відкрили жінки.