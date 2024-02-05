Зеленський відреагував на звільнення очільниці Мінветеранів

За словами президента, відставка Лапутіної є питанням «виключно менеджменту»

Президент Володимир Зеленський прокоментував майбутнє звільнення міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної та заявив про «кроки перезавантаження». Про це голова держави заявив у своєму вечірньому відеозверненні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Сьогодні зранку ми обговорили з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем посилення політики героїв – політики ветеранів. Кроки, які подолають наявні проблеми в цій сфері й додадуть упевненості нашим людям. Кроки перезавантаження – і не тільки в цьому напрямі», – заявив Зеленський.

За словами президента, відставка є питанням «виключно менеджменту». Зеленський зазначив, що Україні потрібні «сила, свіжа енергія й достатнє лідерство в кожній сфері».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми повинні перемогти в цій війні. І зробити цього року максимум, тобто навіть більше, ніж можливо. Україна переможе», – пояснив він.

Нагадаємо, міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна написала заяву про відставку.

Зазначимо, в Україні, як зафіксували аналітики за результатами онлайн-опитування «Портрет ветерана», спостерігається тенденція до погіршення ставлення суспільства до ветеранів російсько-української війни та негативними оцінками з боку самих військових та ветеранів виконання державою зобов’язань перед ними.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У повідомлені йдеться про те, що ветерани, які перейшли до цивільного життя, переважно сприймають до них ставлення як негативне. Під час опитування у жовтня 2023 року 9,8% заявило, що суспільство їх «зовсім не поважає».

Раніше Громадська рада при Міністерстві у справах ветеранів закликала Юлію Лапутіну піти у відставку з посади міністра.