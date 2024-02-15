Найбільша приватна підтримка України під час війни. SCM Ахметова оприлюднив звіт за два роки

За два роки Ахметов та його бізнес спрямували 7,6 млрд грн на допомогу Україні та українцям Ахметов

Бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб «Шахтар» спрямували на допомогу країні, військовим та мирним людям вже понад 7,6 млрд грн (понад $223 млн) за 24 місяці повномасштабного вторгнення. Головні напрямки допомоги – підтримка ЗСУ, гуманітарна підтримка цивільного населення, громад та захисників Маріуполя, йдеться у звіті компанії.

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Допомога захисникам України реалізується у рамках мілітарного проекту «Сталевий фронт Ріната Ахметова». Для SCM це питання особливо важливе, адже понад 12 тисяч співробітників бізнесів компанії стали до лав Збройних сил України.

«В наступному році я та всі бізнеси SCM збільшимо свої зусилля з допомоги нашим Силам оборони та мирним українцям. Ми й далі допомагатимемо українській Армії – будувати підземні укриття та виробляти протимінні трали, забезпечувати військових обладнанням та засобами, що допомагають рятувати життя. І найголовніше – ми й далі допомагатимемо мирним українцям, які постраждали від російської агресії. Наша допомога не припиниться, доки небо над Україною знову не стане мирним. Я вірю, що разом ми переможемо ворога і збудуємо нову, сильну, процвітаючу Україну», – заявив Рінат Ахметов.

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Через «Сталевий фронт» силові підрозділи з усієї країни системно отримують амуніцію, автомобілі, карети швидкої допомоги для військових медиків, підземні укриття та протимінні трали нашого власного виробництва та розробки, дрони, тепловізори, приціли, рації, камери, одяг та взуття, бронежилети із нашої сталі, аптечки та турнікети, пальне та інші необхідні речі.

Додатково 1 млрд грн ($25 млн.) Рінат Ахметов виділив на проект підтримки захисників Маріуполя «Серце Азовсталі». У листопаді минулого року стартувала програма «Вдома», завдяки якій захисники та захисниці міста з І та ІІ групи інвалідності отримають власне житло. У 2024 році заплановано придбати 45 квартир.

Мирні українці у прифронтових зонах та деокупованих регіонах отримують від бізнесів SCM продукти, побутові речі, ліки, засоби гігієни тощо. А Фонд Ріната Ахметова з початку війни передав для українців 700 тисяч одиниць медикаментів та понад 13 млн продуктових наборів з 2014 року.

Футбольний клуб «Шахтар» організував і покрив усі витрати на лікування в США захисника «Азовсталі», морпіха Михайла Діанова, взяв на себе організацію лікування та реабілітації тяжко пораненого під Авдіївкою бійця Віталія Шумея у Барселоні, бійця та фаната «Шахтаря» Євгена Ларченка в Ізраїлі, допомагає з реабілітацією брату свого гравця – бійцю ЗСУ Богдану Кушу.

Крім того, 22 млн грн доходу від товариського матчу з «Тоттенхемом» клуб спрямує на проєкти підтримки та допомоги українцям, що постраждали внаслідок війни.