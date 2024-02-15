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Вірменія звинуватила Азербайджан у підготовці до війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Вірменія звинуватила Азербайджан у підготовці до війни
За словами прем'єр-міністра Вірменії, Азербайджан відхилив ідею проведення делімітації кордону
фото з відкритих джерел

Пашинян стверджує, Азербайджан продовжує дотримуватися політики військового тиску на Вірменію

Азербайджан планує військові дії на кордоні з перспективою перетворення ескалації у повномасштабну війну проти Вірменії. Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє Radio France internationale.

«Наш аналіз показує, що Азербайджан хоче розпочати військові дії на деяких ділянках кордону з перспективою перетворення військової ескалації на повномасштабну війну проти Вірменії... Цей намір прочитується у всіх заявах і діях Азербайджану», – заявив Пашинян під час засідання уряду.

Як пише видання, Єреван стурбований тим, що Азербайджан, підбадьорений успіхом у Карабасі, може вторгнутись на територію Вірменії, щоб створити сухопутний міст до ексклава Нахічевань.

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан заявив про початок антитерористичних заходів локального характеру в Нагірному Карабасі. Для евакуації населення з небезпечної зони створили гуманітарні коридори та пункти приймання, заявили у міноборони країни.що Згодом 20 жовтня президенти Вірменії та Азербайджану за європейського посередництва затвердили дорожню карту з нормалізації відносин. Дорожня карта передбачає розміщення цивільної спостережної місії вздовж державного кордону Вірменії з Азербайджаном.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на полях саміту Європейського політичного партнерства в Іспанії підписав на зустрічі з представниками Європейського Союзу, главами Німеччини і Франції декларацію, в якій визнав площу Азербайджану в 86,6 тис. кв. км, що включає Нагірний Карабах.

Зазначимо, «глава» Нагірного Карабаху Самвел Шахраманян підписав указ про припинення існування так званої Нагірно-Карабаської республіки з 1 січня 2024 року.

До слова, Вірменія запропонувала Азербайджану підписати пакт про ненапад, якщо процес укладання мирного договору буде довгим.

Як повідомлялося, зранку 13 лютого Міністерство оборони Вірменії заявило, що азербайджанські військові відкрили вогонь по вірменських позиціях. В Баку заявили про обстріл вірмен увечері 12 лютого.

Читайте також: Карабах: розрахунки та прорахунки Путіна, а також висновки для України
Теги: Вірменія Нікол Пашинян Азербайджан війна прем’єр-міністр

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