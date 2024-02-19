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Туреччина презентувала лазерну зброю з використанням штучного інтелекту

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Туреччина презентувала лазерну зброю з використанням штучного інтелекту
Туреччина активно працює над міні-ракетою із лазерним наведенням METE
фото: Anadolu Ajansı

ALKA є гібридною системою протиповітряної оборони, яка задіює в роботі електромагнітні та лазерні технології

У Туреччині завершено розробку інноваційної системи озброєння ALKA з використанням технологій штучного інтелекту. Про це повідомив менеджер з передових систем компанії Roketsan Сейїт Тунч.

За його словами, які наводить TRT Haber, ALKA є гібридною системою протиповітряної оборони, яка задіює в роботі електромагнітні та лазерні технології.

Представляючи ALKA, Сейїт Тунч наголосив, що необхідність удосконалити існуючу зброю, зокрема за рахунок штучного інтелекту, виникла на тлі останніх світових подій, зокрема війни в Україні.

Посилаючись на висновки про те, що продукти індустріальної епохи стали безпорадними в польових умовах, що це було особливо очевидно під час українсько-російської війни та що подібні «асиметричні загрози» чекають світ і надалі, Тунч вказав необхідність розробки продуктів, придатних для цифрової епохи, і кроки, які для цього слід зробити.

Також Roketsan працює над ще однією новинкою – міні-ракетною системою з лазерним наведенням METE, яка є повністю інноваційним продуктом. Це найменша в світі ракета довжиною всього 50 сантиметрів і діаметром 40 міліметрів, яка може точно вразити свою ціль за умови координації. 

Міні-ракетна система з лазерним наведенням METE
Міні-ракетна система з лазерним наведенням METE
Anadolu Ajansı

 Менеджер з передових систем компанії Roketsan заявив, що вони проводять дослідження, орієнтовані на штучний інтелект, щоб бути найкращими у світі та розробляти конкурентоспроможні, прості у використанні та високоточні продукти.

Сейїт Тунч зазначив, що для досягнення цих цілей у компанії працює сильна команда та що вони зосереджуються на конструктивній співпраці з університетами та промисловістю. Він підкреслив, що Roketsan, працював над розробкою ALKA спільно із низкою компаній і ця робота і синергія зацікавлених сторін, відобразилася на результі.

До слова, Україна може отримати ЗРК С-400 російського виробництва, якщо Туреччина погодиться на пропозицію США. Про це повідомили аналітики Defense Express.

У 2019 році Анкара розпочала реалізацію угоди, яка була укладена у 2017 році в межах контракту на $2,5 млрд щодо закупівлі російських ЗРК С-400. Через це США виключили Туреччину з програми F-35. Також країні заблокували програму модернізації власних літаків F-16 до рівня Block 70/72. Проте це питання було зняте в день, коли Туреччина дала дозвіл на приєднання Швеції до НАТО.

Заступниця Державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила в інтерв'ю для CNN Turk, що можливе зняття заборони на продаж F-35, якщо Туреччина відмовиться від російських ЗРК С-400.

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Теги: технології штучний інтелект робота ракета озброєння Туреччина

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