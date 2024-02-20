Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Послаблення валютних обмежень допоможе повернути довіру інвесторів до України – експерт

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Послаблення валютних обмежень допоможе повернути довіру інвесторів до України – експерт
«На цьому етапі зняття обмежень не матимуть суттєвого впливу не фінансову ситуацію», – пояснила експерт
фото з відкритих джерел

«Валютні обмеження зараз стосуються можливості обслуговувань кредитів, взятих до війни, виплат по єврооблігаціям, дивідендів»

Послаблення валютних обмежень допоможе Україні повернути довіру інвесторів та нівелювати воєнні ризики, а відповідно – забезпечити притік інвестицій в реальний сектор економіки. Таке переконання висловила радник президента ICC Ukraine, к.е.н. МBA Вікторія Залізняк.

«Валютні обмеження зараз стосуються можливості обслуговувань кредитів, взятих до війни, виплат по єврооблігаціям, дивідендів. Тобто, тих напрямків, які напряму впливають на залучення інвестицій та кредитних коштів в країну. Адже зрозуміло, що інвестор заходить сюди, щоб надалі отримувати прибуток. І якщо до ситуації, яка у нас склалася, багато кредиторів та інвесторів ставляться з розумінням, хоч і очікують на перегляд цих положень, то нові будуть сюди заходити з обережністю», – пояснила вона.

Вона також зауважила, що на фактор залучення інвестицій напряму впливає війна в Україні, тож слід робити всі можливі кроки з інших сторін, аби нівелювати ці ризики, зокрема, і стосовно зняття обмежень з валютними операціями.

«На цьому етапі зняття обмежень не матимуть суттєвого впливу не фінансову ситуацію. А залучення нових коштів в країну, перш за все в реальний сектор, навпаки – поліпшить її. НБУ оперативно реагує на зміни в економіці та її потреби, і значна кількість обмежень щодо валютних операцій вже знята. Бізнес сподівається, що рух буде позитивним і далі», – резюмувала Залізняк.

Нагадаємо, раніше голова Нацбанку Андрій Пишний заявив, що НБУ буде рухатись за стратегією валютної лібералізації. У свою чергу Кабінет міністрів звернувся до НБУ з проханням дозволити продаж валюти великим вітчизняним компаніям і холдингам та подальше її перерахування для розрахунків за єврооблігаціями й з західними кредиторами.

Теги: війна бізнес обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як зазначив заступник голови Офісу президента, безпекова угода з Францією визначає складові її «безпекових зобов’язань»
Франція надасть Україні до €3 млрд військової допомоги
16 лютого, 22:01
Путін постійно вигадує свою версію світової історії
Як Путін спотворює історію
13 лютого, 21:12
На клімат суттєво впливають і зелені насадження
Війна та клімат: які зміни відчують українці та європейці
8 лютого, 14:44
Резанцева є командувачем 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ
СБУ оголосила підозру генералу, який керував захопленням Херсону
5 лютого, 15:12
У відносини держави та бізнесу вносять кардинальні корективи два фактори: війна та наші відносини з західними партнерами/рух до ЄС
Якою має бути комунікацію держави з бізнесом
28 сiчня, 18:55
Німеччина передає свої Taurus до Британії, а вона натомість передає Україні додаткові далекобійні ракети Storm Shadow
Британія знайшла вихід із ситуації щодо надання ракет Taurus Україні – ЗМІ
24 сiчня, 21:13
Голова Комітету з питань нацбезпеки Олександр Завітневич спростував заяви ЗМІ щодо мобілізації
Комітет із нацбезпеки спростував повідомлення ЗМІ щодо нової редакції законопроєкту про мобілізацію
24 сiчня, 17:53
Sea King – британська ліцензійна версія однойменного американського вертольота Sikorsky S-61
Стало відомо, коли Україна може отримати обіцяні гелікоптери від Німеччини
24 сiчня, 16:15
Очікуваний час виконання замовлень перебуває в межах 24-36 місяців
НАТО підписало контракт на закупівлю 155 мм боєприпасів на $1,2 млрд
23 сiчня, 11:56

Економіка

Послаблення валютних обмежень допоможе повернути довіру інвесторів до України – експерт
Послаблення валютних обмежень допоможе повернути довіру інвесторів до України – експерт
Приватбанк змінив тариф на популярну послугу: деталі
Приватбанк змінив тариф на популярну послугу: деталі
50 млрд євро допомоги Україні. ЄС визначив, хто і як контролюватиме витрачання грошей
50 млрд євро допомоги Україні. ЄС визначив, хто і як контролюватиме витрачання грошей
Як українці беруть кредити під час війни: інфографіка
Як українці беруть кредити під час війни: інфографіка
Мінфінансів повідомило, на скільки збільшився державний борг України
Мінфінансів повідомило, на скільки збільшився державний борг України
Декларація про доходи: скільки нових мільйонерів з'явилося в Україні торік
Декларація про доходи: скільки нових мільйонерів з'явилося в Україні торік

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
101K
Путін зробив подарунок Кім Чен Ину
70K
Чому Путін перемагає?
27K
Вбивство російського пілота в Іспанії: з'явилося перше відео з місця події
26K
Трамп після смерті Навального звернувся до американців
26K
Що буде після захоплення Авдіївки: Британська розвідка розкрила плани РФ
20K
Вбивство пілота Кузьмінова: з’явився коментар розвідки РФ

Новини

Окупанти не припиняють обстріли енергооб’єктів у прифронтових регіонах – Міненерго
Сьогодні, 16:46
Вже 546 дітей безкоштовно навчаються програмуванню на курсах Scratch від Favbet Foundation та Code Club Україна
Сьогодні, 16:08
Нардеп Івченко пропонує позбавити дітей ухилянтів права вступати до вишів
Сьогодні, 15:08
Україна отримає канадські дрони, США готують санкції проти Китаю: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Невеликий мокрий сніг в низці областей: прогноз погоди на 20 лютого
Сьогодні, 05:20
День Героїв Небесної Сотні. Що відзначаємо 20 лютого
Сьогодні, 00:20

Прес-релізи

Вже 546 дітей безкоштовно навчаються програмуванню на курсах Scratch від Favbet Foundation та Code Club Україна
Вже 546 дітей безкоштовно навчаються програмуванню на курсах Scratch від Favbet Foundation та Code Club Україна
20 лютого, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua