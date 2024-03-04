Прем'єр повідомив, яка сума від конфіскованих активів РФ була спрямована на відбудову

Україна спільно зі Світовим банком проводять оцінку збитків внаслідок російської агресії

У 2023 році уряд використав близько 30 млрд грн конфіскованих в Україні російських активів на потреби відновлення. Про це під час пресконференції повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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«Минулого року ми використали близько 30 млрд грн конфіскованих в Україні російських активів; це від російських банків та підприємств. Наразі АРМА виставляє на продаж яхту Медведчука, і кошти від цього продажу будуть надходити у державний Фонд відновлення та також використовуватись для відновлення України», – сказав Шмигаль.

Прем'єр нагадав, що Україна спільно зі Світовим банком проводять оцінку збитків внаслідок російської агресії.

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«Загальна сума збитків і втрат оцінена в третьому звіті Світового банку на суму 499 млрд дол.», – сказав Шмигаль.

За його словами, наразі фінансова потреба на відбудову України становить майже 486 млрд дол., 15 млрд дол. – це витратити на «швидке відновлення».

Нагадаємо, російські олігархи програли суду Британії у справі заморожених активів.

Стало відомо, що найбільша нафтогазова компанія РФ продає активи в Німеччині. Російські ЗМІ оцінюють активи «Роснєфті» в Німеччині приблизно в $7 млрд.

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Російська державна компанія «Роснєфть» володіє мажоритарним пакетом акцій бранденбурзького нафтопереробного заводу PCK у Шведті. Близько 54% акцій наразі перебувають під контролем федерального уряду – у так званій довірчій адміністрації.

До слова, фінська компанія подала до суду на Росію через конфіскацію активів. Початок арбітражного розгляду відбувся через порушення Російською Федерацією своїх зобов'язань за інвестиційними договорами