Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Прем'єр повідомив, яка сума від конфіскованих активів РФ була спрямована на відбудову

Катерина Іванова
glavcom.ua
Прем'єр повідомив, яка сума від конфіскованих активів РФ була спрямована на відбудову
Наразі фінансова потреба на відбудову України становить майже 486 млрд дол.
фото з відкритих джерел

Україна спільно зі Світовим банком проводять оцінку збитків внаслідок російської агресії

У 2023 році уряд використав близько 30 млрд грн конфіскованих в Україні російських активів на потреби відновлення. Про це під час пресконференції повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Минулого року ми використали близько 30 млрд грн конфіскованих в Україні російських активів; це від російських банків та підприємств. Наразі АРМА виставляє на продаж яхту Медведчука, і кошти від цього продажу будуть надходити у державний Фонд відновлення та також використовуватись для відновлення України», – сказав Шмигаль.

Прем'єр нагадав, що Україна спільно зі Світовим банком проводять оцінку збитків внаслідок російської агресії.

«Загальна сума збитків і втрат оцінена в третьому звіті Світового банку на суму 499 млрд дол.», – сказав Шмигаль.

За його словами, наразі фінансова потреба на відбудову України становить майже 486 млрд дол., 15 млрд дол. – це витратити на «швидке відновлення».

Нагадаємо, російські олігархи програли суду Британії у справі заморожених активів.

Стало відомо, що найбільша нафтогазова компанія РФ продає активи в Німеччині. Російські ЗМІ оцінюють активи «Роснєфті» в Німеччині приблизно в $7 млрд.

Російська державна компанія «Роснєфть» володіє мажоритарним пакетом акцій бранденбурзького нафтопереробного заводу PCK у Шведті. Близько 54% акцій наразі перебувають під контролем федерального уряду – у так званій довірчій адміністрації.

До слова, фінська компанія подала до суду на Росію через конфіскацію активів. Початок арбітражного розгляду відбувся через порушення Російською Федерацією своїх зобов'язань за інвестиційними договорами

Читайте також: 

Теги: гроші Денис Шмигаль Україна олігархи міністр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Gолітична доля Дениса Шмигаля хвилює суспільство набагато менше, ніж ситуація навколо Валерія Залужного»
Рекорд Дениса Шмигаля
8 лютого, 07:25
Розпочався зворотній відлік до знищення й дискредитації української системи громадських об’єднань
Закон «Про лобізм». Треба голосувати. Питання: за що? авторська стаття
13 лютого, 19:28
Маргус Цахкна зауважив, що Україну необхідно підтримувати під час європейської інтеграції
Вступ України до НАТО: глава МЗС Естонії зробив заяву
14 лютого, 22:30
Капітальний ремонт в криворізькій школі має бути завершено до кінця 2025 року
У Кривому Розі в школі, яку ремонтують на 160 млн, з’являться йоржики по 4 тис грн
19 лютого, 11:55
Зеленський заявив, що Україна розробила рішення та кроки щодо проблеми блокади кордону
Шмигаль разом з міністрами сьогодні прибудуть до українсько-польського кордону
23 лютого, 16:25
Відкриття посольств передбачені Планом дій уряду на 2024 рік
У цьому році Україна планує відкрити посольства у шести країнах
19 лютого, 12:52
Банкнота присвячена незламності українського народу в боротьбі за свободу та європейські цінності
Нацбанк випустив пам'ятну банкноту, присвячену об'єднанню проти агресії РФ
23 лютого, 23:38
Канцлер міністерства оборони Естонії Кусті Сальм має надію, що Україна найближчими місяцями отримає далекобійну зброю
Міноборони Естонії прогнозує важкий період для України
2 березня, 08:16
Перемога конкурентки Трампа на праймеріз, Конгрес США готує новий законопроєкт щодо України: головне за ніч
Перемога конкурентки Трампа на праймеріз, Конгрес США готує новий законопроєкт щодо України: головне за ніч
Сьогодні, 06:55

Економіка

Прем'єр повідомив, яка сума від конфіскованих активів РФ була спрямована на відбудову
Прем'єр повідомив, яка сума від конфіскованих активів РФ була спрямована на відбудову
В Україні підскочили ціни на популярний овоч
В Україні підскочили ціни на популярний овоч
Потрібно покращити синхронізованість на рівні різних типів генерації – експерт
Потрібно покращити синхронізованість на рівні різних типів генерації – експерт
Нацбанк ввів у обіг нову пам’ятну монету
Нацбанк ввів у обіг нову пам’ятну монету
Україна в лютому встановила рекорд з експорту вантажів морським коридором
Україна в лютому встановила рекорд з експорту вантажів морським коридором
Українці платитимуть за електроенергію більше? Міненерго зробило заяву
Українці платитимуть за електроенергію більше? Міненерго зробило заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
80K
Розвідка розповіла, які козирі має кривавий режим Путіна
54K
Законопроєкт про мобілізацію: нардеп розповів, щодо яких скандальних положень дійшли згоди
46K
У Німеччині співробітник консульства РФ напав на жінку, яка принесла квіти до меморіалу в пам’ять Навального
22K
Загострення на фронті. Сумщина в авральному режимі зводитиме оборонні рубежі
9964
Путін заслав на Захід шпигунів під прикриттям. WSJ розкрила, за кого вони себе видають
8611
Десантники розбили колону з 14 одиниць ворожої техніки під Білогорівкою

Новини

«Метінвест» відкрив нову вугільну лаву на Донеччині близько до лінії фронту
Сьогодні, 12:01
В Україну повертаються дощі: прогноз погоди на 4 березня
Сьогодні, 05:20
Всесвітній день інженерії. Які свята відзначаємо 4 березня
Сьогодні, 00:00
Невеликий дощ та до 16° тепла: прогноз синоптиків на початок тижня
Вчора, 16:37
В Уряді сподіваються покращити ситуацію з боргами на балансуючому ринку електроенергії вже навесні
Вчора, 13:52
Хмарно, місцями дощ: прогноз погоди на 3 березня
Вчора, 05:50

Прес-релізи

Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
2 березня, 08:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua