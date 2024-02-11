Що не так з відставкою головкома Залужного: ексглава Зовнішньої розвідки висловив свою думку

Уся ситуація виглядала дуже негарно, вважає Микола Маломуж

Президент України Володимир Зеленський, майже через три місяці чуток про ймовірну відставку головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного, підписав 8 лютого відповідний указ. Усе намагалися обставити гарно. Ексглавкому, якого змінив генерал-полковник Олександр Сирський, якмй раніше кепував Сухопутними військами, присвоїли того ж дня звання Героя України. Зеленський навіть двічі обійняв Залужного під час нагородження. Але сама по собі епопея зі звільненням головкома залишила неприємний осад, зізнався «Телеграфу» генерал армії України, ексглава Зовнішньої розвідки України (з 2005 по 2010 роки) Микола Маломуж.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Дивні ігри довкола відставки головкома

Ситуація із відставкою Залужного виглядає як недостойна, негарна, недоречна гра, вважає Микола Маломуж.

«Приблизно з листопада пішли чутки про зміну головкома. Вони то запускалися, то спростовувалося, мовляв – усе фейки. Потім тему знову розкручували, ще й спускаючи на Залужного деяких нардепів від партії влади (яких потім із цієї самої партії виключили)», – зазначає генерал.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Мова про Мар’яну Безуглу, яка залишила лави «Слуги народу» незадовго до звістки про відставку Залужного.

На думку Миколи Маломужа, позицію щодо головкома влада мала виразити чітко – знімаємо Залужного з таких-то причин. А не влаштовувати метушню навколо відставки протягом майже трьох місяців з моменту виходу його резонансної статті в The Economist.

«Із багатьох секторів фронту, в тому числі дипломатичного, до мене надходили питання – а що там діється в Києві? Є якісь проблеми, протиріччя між верховним головнокомандувачем (президентом Зеленським) та головкомом Залужним? На чию сторону ставати? Весь цей абсурд явно був запущений з владних кабінетів, і вийшла якась неконтрольована дурість! Спершу запускалися чутки про відставку, потім спростовувалися, потім знову мусувалися і знову спростовувалися. Якийсь період нам намагалися довести, що це російська ІПСО. У результаті Залужного все ж таки звільняють. Так не робиться навіть у мирний час. Не кажучи вже про воєнний!», – упевнений ексглава Зовнішньої розвідки.

Якщо вирішили звільнити – слід було чітко озвучити з яких причин, наголошує він. В ідеалі одразу після того, як було ухвалено таке рішення, необхідно було влаштувати спільний брифінг президента та головкома.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Де Зеленський пояснив би, що, наприклад, у зв’язку зі зміною стратегій у війні, виникала необхідність переформатування вище військове керівництво. Що конфліктів немає, Залужний залишається в команді на тій чи іншій позиції. І так далі. Це був би грамотний хід, логічний. А так все виглядало, ніби чутки про відставку і, нарешті, відставку – наслідок високого рейтингу Залужного, що болісно сприймалося в деяких кабінетах Офісу президента», – зазначає Микола Маломуж.

Експерт нагадує, що Залужному намагалися закидати відсутність успіхів стратегічного рівня на фронті у 2023-му. Але, продовжує він, як визнавали багато хто на Заході, ми не мали достатньо озброєнь, щоб здійснити ефективний наступ на заздалегідь укріплені позиції противника.

«Ніхто б не зміг за таких умов! Без авіації, без достатньої кількості необхідних артилерійських засобів, ракетних систем. Отже, питання не в цьому… Можливо, вплинуло, що Залужний публічно восени проголосив необхідність переходити до стратегічної оборони. І з вищеназваних причин. І тому що противник встиг на той час придбати більше боєприпасів і озброєнь у тих же Ірану та Північної Кореї, і тому, що в цілому стало зрозуміло – фронт перейшов у стадію позиційної боротьби. з важливістю ставки на технологічність. Щось подібне (про мобілізацію, плани на рік, нову систему боротьби проти РФ) Залужний виклав на початку лютого в колонці для CNN. А через тиждень після цього його звільняють», — зазначає генерал.

Уся ситуація виглядала дуже негарно, вважає Микола Маломуж.

«Мої колеги з Європи та США постійно цікавилися у мене тим, що відбувається. Відверто дивувалися. Росіяни, зрозуміло, ще більше розкручували маховик інформаційних спецоперацій. І весь цей цирк навколо відставки головкому проходив ще й на тлі дискусій в американському парламенті щодо підтримки України. Історія, яка відверто б'є по нас. Зеленський, зрештою, звільнив Залужного. І це спробували піднести красиво, мовляв, конфлікту немає, все гаразд. Але після місяців таких ігор навколо відставки головкома – зрозуміло, мало хто повірив, що розійшлися полюбовно. Тим паче, що, знову ж таки, виразних причин відставки не прозвучало. Якщо роботою Залужного були незадоволені – навіщо тоді відразу після усунення його з посади головкома присвоювати генералу звання Героя України – це що якийсь утішний приз? Залужний, безумовно, заслуговує на це звання. Але час для його присвоєння вибрано явно недоречно», – вважає експерт.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Над чим треба попрацювати Сирському

За словами Миколи Маломужа, Сирський, який прийшов на зміну Залужному, відомий як прагматик, гравець не так стратегічного, як тактичного характеру.

«Так, він уже озвучив деякі напрями своєї роботи. Але там, по суті, немає нічого нового. І, схоже, це була раніше вироблена консолідована позиція ще за Залужного. Зараз її лише дещо адаптують до ситуації на фронті. Більш ефективна підготовка кадрів, логістика, ставка на технології, необхідність допомоги з боку закордонних партнерів — адже це так чи інакше проголошувалося і колишнім головкомом», — акцентує експерт.

В армії, продовжує він, дуже важлива довіра до керівництва. До Залужного вона була колосальною.

«А Сирський, хоч і бойовий генерал, але – секторального типу. До того ж на його адресу звучала критика за надмірну жорсткість, за те, що не особливо зважає на втрати. Тут, безумовно, необхідно буде внести корективи, – вважає Микола Маломуж. У пріоритеті має бути збереження людських життів – у комплексі з умілим керівництвом збройних сил, ефективною підготовкою як оборонних, і наступальних операцій, спецоперацій. Головком має бачити комплексну картину, по всіх напрямках. Сподіваюся, у Сирського це вийде. І в другій половині весни, літо ми розпочнемо вже свою наступальну операцію».

Ексглава Зовнішньої розвідки наголошує на важливості координації дій Міноборони, Генштабу, інших системних відомств усередині України, щільну комунікацію з нашими партнерами.

«Це дуже важка робота, яка потребує інноваційних рішень. Якщо Сирський зуміє комплексно та глибоко підійти до всього – ми маємо добрі шанси на позитивні результати», – резюмує Микола Маломуж.

Як відомо, у Збройних силах України продовжуються кадрові зміни. Так, сьогодні президент Володимир Зеленський замінив командувачів Об'єднаних сил, Десантно-штурмових військ і Сил територіальної оборони. Про це свідчать відповідні укази, оприлюднені на сайті глави держави.

Так, згідно з документом, Сергія Наєва звільнено з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ. Його місце займе Юрій Содоль.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, Зеленський звільнив командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Максима Миргородського. Цю посаду тепер обіймає Ігор Скибюк.

Також призначено нового командувача Сил територіальної оборони. Пост, який раніше обіймав Анатолій Баргилевич, зайняв Ігор Плахута.

Нагадаємо, що Зеленський призначив генерал-лейтенанта Олександра Павлюка новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

Раніше глава держави призначив новим керівником Генштабу ЗСУ генерал-майора Анатолія Баргилевича.

До відома, 8 лютого Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Відповідний указ №59/2024 був опублікований на сайті президента України. Натомість Олександр Сирський став новим головнокомандувачем Збройних сил України.