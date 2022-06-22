Черкаси в сльозах: місто попрощалося з 25-річним героєм (фото, відео)

Черкащани попрощалися з молодим військовим

У Черкасах відбулася церемонія прощання з воїном-добровольцем та громадським діячем Павлом Добротворським.

Павло народився у Черкасах. Закінчив історичний факультет Національного педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова у Києві. Працював учителем історії у школі. Упродовж багатьох років займався національно-патріотичним вихованням молоді. У 2020 році Добротворський заснував власну громадську організацію «Зов Яру», де протягом року проводив літні дитячі табори та патріотичні заходи.

24 лютого хлопець взяв зброю в руки, та без вагань пішов захищати рідну землю. Друзі розповідають, що Павло був готовий до смерті. Перед завданнями писав заповіти. З яких, рідні дізнались, що він хоче бути кремованим. Та, щоб його попіл розсипали в Холодному Яру, на Черкащині, щоб кожного ранку зустрічати там світанок, як колись в дитинстві.

Раніше Київ прощався із загиблим активістом Ратушним. Вулицю Волгоградську, яка розташована біля Протасового Яру в Києві, пропонують перейменувати на честь Романа Ратушного.