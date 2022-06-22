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    Суспільство

    Черкаси в сльозах: місто попрощалося з 25-річним героєм (фото, відео)

    Павло&nbsp; Добротворський загинув під час виконання бойового завдання - Черкаси в сльозах: місто попрощалося з 25-річним героєм (фото, відео)
    Павло  Добротворський загинув під час виконання бойового завдання
    фото: Facebook / Yan Dobronosov

    Черкащани попрощалися з молодим військовим

    У Черкасах відбулася церемонія прощання з воїном-добровольцем та громадським діячем Павлом Добротворським.

    Павло народився у Черкасах. Закінчив історичний факультет Національного педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова у Києві. Працював учителем історії у школі. Упродовж багатьох років займався національно-патріотичним вихованням молоді.

    У 2020 році Добротворський заснував власну громадську організацію «Зов Яру», де протягом року проводив літні дитячі табори та патріотичні заходи.

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    Черкаси в сльозах: місто попрощалося з 25-річним героєм (фото, відео)
    Черкаси в сльозах: місто попрощалося з 25-річним героєм (фото, відео)
    Черкаси в сльозах: місто попрощалося з 25-річним героєм (фото, відео)
    Черкаси в сльозах: місто попрощалося з 25-річним героєм (фото, відео)
    Черкаси в сльозах: місто попрощалося з 25-річним героєм (фото, відео)
    Черкаси в сльозах: місто попрощалося з 25-річним героєм (фото, відео)
    Черкаси в сльозах: місто попрощалося з 25-річним героєм (фото, відео)
    Черкаси в сльозах: місто попрощалося з 25-річним героєм (фото, відео)

    24 лютого хлопець взяв зброю в руки, та без вагань пішов захищати рідну землю. Друзі розповідають, що Павло був готовий до смерті. Перед завданнями писав заповіти. З яких, рідні дізнались, що він хоче бути кремованим. Та, щоб його попіл розсипали в Холодному Яру, на Черкащині, щоб кожного ранку зустрічати там світанок, як колись в дитинстві.

    Раніше Київ прощався із загиблим активістом Ратушним. Вулицю Волгоградську, яка розташована біля Протасового Яру в Києві, пропонують перейменувати на честь Романа Ратушного.

    Теги: росія окупанти Черкаси війна Україна окупація #stoprussia
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    Черкаси в сльозах: місто попрощалося з 25-річним героєм (фото, відео)