Окупанти обстріляли Миколаїв з «Ураганів»: є загиблий

Внаслідок обстрілу пошкоджено 8 будинків

Російські окупанти вкотре обстріляли Миколаїв із реактивних систем залпового вогню «Ураган». В результаті серед мирного населення є загиблий та поранені.

Ворожі боєприпаси розірвалися у дворах багатоповерхівок. Про це у Facebook повідомляє оперативне командування «Південь».

За попередньою інформацією, окупанти з РСЗВ «Ураган» знову били по житлових кварталах Миколаєва. При цьому загарбники продовжують застосовувати заборонені міжнародними конвенціями касетні снаряди.

Одна людина в Миколаєві загинула на місці, ще 7 – отримали поранення різного ступеня тяжкості.

«Будьте уважні та свідомі, не нехтуйте правилами безпеки, ретельно перевіряйте інформацію, ставтеся з розумінням до обмежень у рамках військового стану, дотримуйтесь встановленого порядку та довіряйте силам оборони», – закликали до ОК "Південь».

Раніше повідомлялося, що окупанти на Миколаївщині вбралися у форму ЗСУ і атакували наших захисників

Нагадаємо, 20 травня окупанти вгатили по Миколаїщині й Одещині. Мешканці Миколаєва почали чути запах аміаку й занепокоїлись, що міг трапитись витік. Голова Миколаївської обладміністрації Віталій Кім заспокоїв, що загрози немає.