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  4. Окупанти обстріляли Миколаїв з «Ураганів»: є загиблий
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    Політика

    Окупанти обстріляли Миколаїв з «Ураганів»: є загиблий

    Окупанти обстріляли Миколаїв з «Ураганів»: є загиблий
    фото з відкритих джерел

    Внаслідок обстрілу пошкоджено 8 будинків

    Російські окупанти вкотре обстріляли Миколаїв із реактивних систем залпового вогню «Ураган». В результаті серед мирного населення є загиблий та поранені.

    Ворожі боєприпаси розірвалися у дворах багатоповерхівок. Про це у Facebook повідомляє оперативне командування «Південь».

    За попередньою інформацією, окупанти з РСЗВ «Ураган» знову били по житлових кварталах Миколаєва. При цьому загарбники продовжують застосовувати заборонені міжнародними конвенціями касетні снаряди.

    Одна людина в Миколаєві загинула на місці, ще 7 – отримали поранення різного ступеня тяжкості.

    «Будьте уважні та свідомі, не нехтуйте правилами безпеки, ретельно перевіряйте інформацію, ставтеся з розумінням до обмежень у рамках військового стану, дотримуйтесь встановленого порядку та довіряйте силам оборони», – закликали до ОК "Південь».

    Раніше повідомлялося, що окупанти на Миколаївщині вбралися у форму ЗСУ і атакували наших захисників

    Нагадаємо, 20 травня окупанти вгатили по Миколаїщині й Одещині. Мешканці Миколаєва почали чути запах аміаку й занепокоїлись, що міг трапитись витік. Голова Миколаївської обладміністрації Віталій Кім заспокоїв, що загрози немає.

    Теги: росія окупанти війна Миколаївщина Україна ураган окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли Миколаїв з «Ураганів»: є загиблий