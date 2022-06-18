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    Новини

    Київ прощається із загиблим активістом Ратушним (фото, відео)

    Роман Ратушний загинув 9 червня в бою під Ізюмом - Київ прощається із загиблим активістом Ратушним (фото, відео)
    Роман Ратушний загинув 9 червня в бою під Ізюмом
    фото: Лілія Мицко

    Українського захисника поховають на Байковому кладовищі

    Вранці 18 червня у Михайлівському соборі в Києві розпочалося відспівування загиблого на війні активіста Романа Ратушного.

    До собору на прощання з Ратушним прийшли понад 200 людей, повідомляє «Суспільне».

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    фото: Ліля Гончарук, Суспільне
    фото: Ліля Гончарук, Суспільне
    Фото: Лілія Мицко
    Фото: Лілія Мицко

    Серед присутніх – батьки, родичі, військові, знайомі та друзі Романа.

    Українського захисника поховають на Байковому кладовищі у Києві.

    Нагадаємо, що активіст Роман Ратушний загинув 9 червня в бою під Ізюмом. З першого дня повномасштабного вторгнення Росії Роман брав участь у боях під Києвом, а потім – у складі 93-ої ОМБр «Холодний Яр» звільняв Тростянець, воював на Сумщині та під Ізюмом.

    Роман Ратушний був учасником Революції Гідності, брав участь в акціях протесту проти забудови Протасового Яру у Києві, був головою ініціативи, а потім і громадської організації «Захистимо Протасів Яр». 5 липня Роману Ратушному мало б виповнитися 25 років.

    Вулицю Волгоградську, яка розташована біля Протасового Яру в Києві, пропонують перейменувати на честь Романа Ратушного.

    Читайте також інтерв'ю: Битва за Протасів Яр. «На паркані виб’ють імена всіх, хто долучився...»
    Теги: росія окупанти Київ війна Україна окупація #stoprussia
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    Київ прощається із загиблим активістом Ратушним (фото, відео)