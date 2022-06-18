Київ прощається із загиблим активістом Ратушним (фото, відео)

Роман Ратушний загинув 9 червня в бою під Ізюмом

Українського захисника поховають на Байковому кладовищі

Вранці 18 червня у Михайлівському соборі в Києві розпочалося відспівування загиблого на війні активіста Романа Ратушного.

До собору на прощання з Ратушним прийшли понад 200 людей, повідомляє «Суспільне».

Серед присутніх – батьки, родичі, військові, знайомі та друзі Романа.

Українського захисника поховають на Байковому кладовищі у Києві.

Нагадаємо, що активіст Роман Ратушний загинув 9 червня в бою під Ізюмом. З першого дня повномасштабного вторгнення Росії Роман брав участь у боях під Києвом, а потім – у складі 93-ої ОМБр «Холодний Яр» звільняв Тростянець, воював на Сумщині та під Ізюмом.

Роман Ратушний був учасником Революції Гідності, брав участь в акціях протесту проти забудови Протасового Яру у Києві, був головою ініціативи, а потім і громадської організації «Захистимо Протасів Яр». 5 липня Роману Ратушному мало б виповнитися 25 років.

Вулицю Волгоградську, яка розташована біля Протасового Яру в Києві, пропонують перейменувати на честь Романа Ратушного.