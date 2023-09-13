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Чи можуть мобілізувати волонтерів? Юрист дав відповідь

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Чи можуть мобілізувати волонтерів? Юрист дав відповідь
Є чіткий список категорій громадян, які не підлягають мобілізації
фото: novyny.live

Правозахисник нагадав, хто з українців має право на відстрочку від призову 

Не останню роль у війні з росіянами відіграють волонтери – вони передають на фронт автомобілі, амуніцію, одяг та інші важливі речі. Про те, чи можуть їх призвати на службу до ЗСУ, розповів адвокат Богдан Пересада на порталі b2bconsult.

Правозахисник За його словами, згідно зі статтею 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" є чіткий список категорій громадян, які не підлягають мобілізації. У цьому переліку відсутня підстава для права звільнення від мобілізації як статус волонтера.

Адвокат підкреслив, що українці зі статусом волонтера підлягають мобілізації на загальних підставах, що стосується і військового обліку.

При цьому, на відміну від багатьох інших військовозобов'язаних, статус волонтера надає право на виїзд за кордон на певний термін за наявності відповідних документів та мети поїздки. Виїхати можуть чоловіки, які перевозять медичні вантажі, гуманітарну допомогу, вантажі, спрямовані на потреби ЗСУ та інших військових формувань.

Раніше ми писали, що війна в Україні триває вже другий рік і волонтерські організації досконально знають, що категорично не можна відправляти військовослужбовцям на передову. Вони радять запитувати у військових, що саме їм потрібно, і відштовхуватись від запитів, але відправлення деяких речей під забороною. У процесі пакування речей та продуктів волонтери закликали пам'ятати про те, що військовим необхідно бути максимально мобільними, тому передавати величезні посилки не треба.

Нагадаємо, триває 567-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. В результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районах Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки Донецької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та два  по зенітно-ракетним комплексам противника.

Теги: адвокат українці волонтер мобілізація

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