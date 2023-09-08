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Волонтери розповіли, що категорично заборонено відправляти військовим на передову

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Волонтери розповіли, що категорично заборонено відправляти військовим на передову
Волонтери радять запитувати у військових, що саме їм потрібно
фото: ternopilcity

Деякі речі, відправлені з найкращими побажаннями, можуть виявитись небезпечними

Війна в Україні триває вже другий рік і волонтерські організації досконально знають, що категорично не можна відправляти військовослужбовцям на передову.

Волонтери радять запитувати у військових, що саме їм потрібно, і відштовхуватись від запитів, але відправлення деяких речей під забороною. До таких відносяться:

  • скляні банки та упаковки;
  • гострі предмети та речі;
  • алкогольні напої;
  • наркотичні речовини.

Якщо йдеться про продукти, то, за даними волонтерських організацій, не варто витрачати гроші на горох, пшеницю чи перловку – їхнє приготування займає багато часу, якого на передовій немає. Наприклад, гречка, рис, вівсянка варяться вдвічі менше.

Крім цього, не слід купувати печиво, фасоване у пластикові коробки – при невеликому обсязі вони займають багато місця. Також не рекомендується купувати мелену або зернову каву, оскільки у військових у зоні активних бойових дій немає кавоварок. Перевагу слід віддати розчинній каві в пакетиках, а також цукру в стиках.

У процесі пакування речей та продуктів волонтери закликали пам'ятати про те, що військовим необхідно бути максимально мобільними, тому передавати величезні посилки не треба.

Нагадаємо, один день війни обходиться українському бюджету у $100 млн. Про це заявив ексміністр оборони Олексій Резніков, і уточнив, що поставки від волонтерів із 24 лютого 2022 року донині – це 3% від усього, що «потрапило на війну». Він додав, що фактично армію забезпечують громадяни України, бо працюють і сплачують податки, які спрямовуються в державний бюджет, а звідти – у тому числі на армію.

Також ми писали, що Німеччина продовжить надавати Україні підтримку на різних напрямках та в міжнародних організаціях. Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок підкреслила, що буде підтримувати українців з постачанням зброї для самооборони, з гуманітарною допомогою, з великими програмами розмінування та з політичною підтримкою в ООН, ЄС, НАТО за підтримки ОБСЄ та Ради Європи.

Теги: волонтер гроші продукти військові гречка

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