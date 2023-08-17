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Скільки українців виїхали за кордон і не повернулися через війну: шокуючі цифри

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Скільки українців виїхали за кордон і не повернулися через війну: шокуючі цифри
Українці тікали від війни за кордон
фото з відкритих джерел

Дані від Держприкордонслужби про осіб, які офіційно перетнули кордон України, значно різняться від показників ООН

Від початку повномасштабної війни Росії проти України, з 24 лютого 2022 року, за кордон виїхали і не повернулися 2,4 млн українців. Про це повідомляє платформа Опендатабот.

За шість місяців 2023року з України виїхало 8,2 млн громадян, а в’їхало – 7,97 млн. Така різниця – 230 тис. осіб – майже в 11 разів менша показника першого півріччя торік. Так, тоді Україну покинуло на 2,62 млн осіб більше, ніж заїхало. У другому півріччі 2022 люди все ж активніше поверталися до України – тоді прибуло на 149 тис. громадян більше, ніж виїхало.

Від початку повномасштабної війни різниця між тими, хто виїхав та в’їхав до України, склала 2,7 млн осіб. Більша частина із них – 2,4 млн – є громадянами України, решта – іноземці. Цікаво, що у березні і квітні поточного року кількість українців, які повернулися на Батьківщину, перевищувала кількість тих, хто виїжджав. Але вже з травня 2023-го ситуація змінилася у протилежний бік – якраз у період початку літніх відпусток.

Незважаючи на все ще переважаючу кількість виїжджаючих, у першому півріччі 2023-го частка громадян, які покинули Україну та не повернулися, склала 3%. Для порівняння, протягом першого півріччя 2022-го ця частка дорівнювала 27,5%, а протягом усього минулого року – 13,6%.

Скільки українців виїхали за кордон і не повернулися через війну: шокуючі цифри фото 1

А ось іноземців за шість місяців цьогоріч навпаки в’їхало більше, ніж виїхало – на 12,2 тис. осіб. Така тенденція спостерігається щомісячно з лютого 2023-го.

Загалом за півтора року, з січня 2022-го по червень 2023-го, державні кордони України перетнули 50 млн разів. З них залишили Україну 26,36 млн осіб, а в’їхали – 23,66 млн осіб.

Варто зазначити, що дані, які Опендатабот отримав від Держприкордонслужби про осіб, які офіційно перетнули кордон України, значно різняться від показників ООН. Так, в ООН говорять про 6,24 млн українських біженців.

Теги: українці біженці війна кордон

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