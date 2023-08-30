Суд на Полтавщині назвав мобілізацію рабством, а указ президента – авторським твором

Суд стверджує, що український уряд «належить приватній іноземній компанії Dun & Bradstreet»

Зіньківський районний суд Полтавської області, який виправдав і визнав невинуватим безробітного військовозобов’язаного, який обвинувачувався в ухиленні від призову під час мобілізації, назвав закони України про мобілізацію та воєнний стан нібито «авторськими творами», а Міністерство оборони України «приватною компанією». Про це йдеться у рішенні суду.

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Суддя обґрунтовує те, що Міноборони – це «приватна компанія» тим, що відомство має ідентифікаційний код юридичної особи 0034022 з «приватною формою власності». Так само «приватною компанією» у вироку називають Кабінет міністрів, оскільки він «належить приватній іноземній компанії Dun & Bradstreet», покликаючись на іноземні реєстри.

Справу розглядали про те, що наприкінці 2022 року військово-лікарська комісія визнала військовозобов’язаного чоловіка, безробітного уродженця Донеччини, придатним до служби в Збройних силах України під час мобілізації. Чоловікові вручили дві повістки для відправлення на військову службу – спершу у січні, а згодом у березні 2023 року. Однак він проігнорував обидва виклики, хоч і був попереджений про кримінальну відповідальність за ухилення від призову.

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Чоловік ж пояснив, що один із лікарів написав висновок, що він придатний до військової служби, попри те, що, за його словами, він має плоскостопість. А працівники лікарської комісії й ТЦК та СП не реагували на ці обставини.

Суд зазначив, що йому не надали ані оригінал повістки чи розписки про її отримання, ані наказ про оголошену загальну мобілізацію, ані інформацію про перебування військовозобов’язаного на обліку чи копію висновку ВЛК. Зрештою, суддя визнав чоловіка невинуватим. І обґрунтував своє рішення тим, що закони України та укази президента, які у вироку називаються «так званими», про мобілізацію та воєнний стан є нібито «авторськими творами».

«(Укази – «Главком») не мають конституційного підґрунтя, не являються законами по суті, не являються обов’язковими для виконання народом, є офертами від суб’єкта, що надає послуги з державного управління», – стверджується у вироку.

Так само «приватною компанією» у вироку називають Кабінет міністрів. Суд стверджує, що український уряд «належить приватній іноземній компанії Dun & Bradstreet», покликаючись на іноземні реєстри.

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Крім того, за рішенням судді ТЦК та СП не мають права комплектувати Збройні сили України особовим складом, а можуть лише пропонувати укласти трудовий договір (контракт). Водночас у вироку наголошується, що «примус до трудового контракту є формою рабства».

Нагадаємо, раніше Кропивницький апеляційний суд посадив за решітку військовозобов’язаного, який сказав, що «краще сидітиме в тюрмі, аніж воюватиме».