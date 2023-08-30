Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Суд на Полтавщині назвав мобілізацію рабством, а указ президента – авторським твором

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Суд на Полтавщині назвав мобілізацію рабством, а указ президента – авторським твором
фото ілюстративне

Суд стверджує, що український уряд «належить приватній іноземній компанії Dun & Bradstreet»

Зіньківський районний суд Полтавської області, який виправдав і визнав невинуватим безробітного військовозобов’язаного, який обвинувачувався в ухиленні від призову під час мобілізації, назвав закони України про мобілізацію та воєнний стан нібито «авторськими творами», а Міністерство оборони України «приватною компанією». Про це йдеться у рішенні суду.

Суддя обґрунтовує те, що Міноборони – це «приватна компанія» тим, що відомство має ідентифікаційний код юридичної особи 0034022 з «приватною формою власності». Так само «приватною компанією» у вироку називають Кабінет міністрів, оскільки він «належить приватній іноземній компанії Dun & Bradstreet», покликаючись на іноземні реєстри.

Суд на Полтавщині назвав мобілізацію рабством, а указ президента – авторським твором фото 1

Справу розглядали про те, що наприкінці 2022 року військово-лікарська комісія визнала військовозобов’язаного чоловіка, безробітного уродженця Донеччини, придатним до служби в Збройних силах України під час мобілізації. Чоловікові вручили дві повістки для відправлення на військову службу – спершу у січні, а згодом у березні 2023 року. Однак він проігнорував обидва виклики, хоч і був попереджений про кримінальну відповідальність за ухилення від призову.

Чоловік ж пояснив, що один із лікарів написав висновок, що він придатний до військової служби, попри те, що, за його словами, він має плоскостопість. А працівники лікарської комісії й ТЦК та СП не реагували на ці обставини.

Суд зазначив, що йому не надали ані оригінал повістки чи розписки про її отримання, ані наказ про оголошену загальну мобілізацію, ані інформацію про перебування військовозобов’язаного на обліку чи копію висновку ВЛК. Зрештою, суддя визнав чоловіка невинуватим. І обґрунтував своє рішення тим, що закони України та укази президента, які у вироку називаються «так званими», про мобілізацію та воєнний стан є нібито «авторськими творами».

Суд на Полтавщині назвав мобілізацію рабством, а указ президента – авторським твором фото 2

«(Укази – «Главком») не мають конституційного підґрунтя, не являються законами по суті, не являються обов’язковими для виконання народом, є офертами від суб’єкта, що надає послуги з державного управління», – стверджується у вироку.

Так само «приватною компанією» у вироку називають Кабінет міністрів. Суд стверджує, що український уряд «належить приватній іноземній компанії Dun & Bradstreet», покликаючись на іноземні реєстри.

Крім того, за рішенням судді ТЦК та СП не мають права комплектувати Збройні сили України особовим складом, а можуть лише пропонувати укласти трудовий договір (контракт). Водночас у вироку наголошується, що «примус до трудового контракту є формою рабства».

Суд на Полтавщині назвав мобілізацію рабством, а указ президента – авторським твором фото 3

Нагадаємо, раніше Кропивницький апеляційний суд посадив за решітку військовозобов’язаного, який сказав, що «краще сидітиме в тюрмі, аніж воюватиме».

Читайте також:

Теги: Полтавщина мобілізація

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На початку повномасштабної війни збільшилась кількість абітурієнтів, котрі старші 30 років
Представник президента у Раді пропонує почати мобілізацію тих, хто здобуває другу вищу освіту
Сьогодні, 10:12
Олександр Дубінський пропонує мобілізувати нардепів на фронт
Дубінський зареєстрував законопроєкт, який пропонує мобілізувати депутатів
Вчора, 08:31
Обвинувачений твердив у суді, що нього була плоскостопість, але лікарі та співробітники ТЦК та СП не реагували
Військовозобов’язаний відмовився захищати Україну. Суд його виправдав
27 серпня, 11:59

Кримінал

Плювався та принижував військового: СБУ показала фото затримання блогера
Плювався та принижував військового: СБУ показала фото затримання блогера
Трагедія в Дніпрі: що відомо загиблого та поліцейського, який у нього стріляв
Трагедія в Дніпрі: що відомо загиблого та поліцейського, який у нього стріляв
Суд на Полтавщині назвав мобілізацію рабством, а указ президента – авторським твором
Суд на Полтавщині назвав мобілізацію рабством, а указ президента – авторським твором
Вбивство водія в Дніпрі: з'явилося відео, як Jaguar порушує правила дорожнього руху
Вбивство водія в Дніпрі: з'явилося відео, як Jaguar порушує правила дорожнього руху
«У машині була коханка». Дружина застреленого поліцією в Дніпрі зробила заяву
«У машині була коханка». Дружина застреленого поліцією в Дніпрі зробила заяву
Правоохоронці затримали блогера з Полтави, який плюнув у військового (фото)
Правоохоронці затримали блогера з Полтави, який плюнув у військового (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Німеччина із нового року підвищить виплати біженцям з України
34K
У РФ пройшов похорон терориста Пригожина (фото)
29K
Ракетна атака на Київ: через падіння уламків спалахнула пожежа
15K
Усікновення глави Іоана Хрестителя святкуємо 30 серпня. Роз'яснення ПЦУ
15K
Порошенко послав кару на голови російських окупантів (фото)
11K
Контрнаступ ЗСУ: Forbes підрахувало, скільки танків Leopard 2 втратила Україна

Новини

Понад 30 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші райони фронту
Сьогодні, 07:29
Спека, подекуди грозові дощі: прогноз погоди на 30 серпня
Сьогодні, 06:10
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала три години
Сьогодні, 05:41
30 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:49
Окупанти обстріляли Херсонщину: є постраждалий
Вчора, 23:35
Порошенко послав кару на голови російських окупантів (фото)
Вчора, 21:30

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту