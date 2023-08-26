Спецоперація СБУ в Криму і чергова «бавовна» під Москвою: головне за ніч

Москвичі вкотре скаржилися на вибухи

Росіяни знову заявили про наліт українського безпілотника на Москву. Тим часом стало відомо, що атака дронів на тимчасово окупований Крим у ніч на 25 серпня була операцією Служби безпеки України спільно зі Збройними силами. Між тим, наша країна отримала першу медаль на чемпіонаті світу з легкої атлетики. «Главком» зібрав ці та інші новини ночі проти 26 серпня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Спецоперація СБУ в Криму

Атака дронів на тимчасово окупований Крим у ніч на 25 серпня була операцією Служби безпеки України спільно зі Збройними силами. Завдяки їй знешкоджено десятки російських загарбників.

Крім того, були вражені і місця зберігання боєприпасів. Також зазнала серйозних пошкоджень військова техніка.

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«Бавовна» під Москвою

Уночі 26 серпня у Московській області прогриміли вибухи. Столицю РФ нібито намагався атакувати український безпілотник. Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін.

«Сьогодні вночі силами ППО на підльоті до Москви в Істринському районі знищено безпілотник. Попередньо постраждалих і руйнувань немає», – написав він.

Українська легкоатлетка взяла срібло на Чемпіонаті світу

Українка Марина Бех-Романчук здобула срібну медаль на чемпіонаті світу у змаганнях з потрійного стрибка.

Нагорода спортсменки стала першою для України на чемпіонаті світу з легкої атлетики, який проходить у Будапешті (Угорщина). Із першої спроби Бех-Романчук стрибнула на 15.00 метрів.

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Британія й Україна підозрюють у вбивстві Пригожина генерал-майора розвідки РФ

Представники розвідки Великої Британії й України обговорюють причетність генерал-майора російської розвідки Андрія Авер’янова до смерті ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Про це повідомив британський портал inews.

Андрій Авер’янов – керівник підрозділу російської військової розвідки, який влаштував отруєння сім’ї Скрипалів «Новічком» у Солсбері у 2018 році, коли було вбито колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку Юлію.

Україна й Канада почали переговори про гарантії безпеки

Україна й Канада розпочали переговори про укладання двосторонньої угоди про надання гарантій безпеки у межах спільної Декларації країн G7. Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

Двосторонні гарантії безпеки, за його словами, зроблять нашу країну більш захищеною ще до набуття повноправного членства в НАТО.