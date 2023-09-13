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Ситуація загострилася. Росіяни почали штурм під Авдіївкою та Мар'їнкою

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ситуація загострилася. Росіяни почали штурм під Авдіївкою та Мар'їнкою
фото ілюстративне

На Куп’янському та Лиманському напрямку ворожа активність дещо знизилася

Ситуація в Мар'їнці та Авдіївці Донецької області загострилася, окупанти почали там штурми. Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

«Якщо говорити про схід, у нас загострилася ситуація в Мар'їнці та Авдіївці. Росіяни збільшили там кількість обстрілів. Ба більше, вони почали там штурми... не полишають плани (захопити міста – «Главком»)», – повідомила вона.

Маляр нагадала, що країна-агресор близько року активно намагається взяти під контроль Авдіївку і Мар'їнку, веде обстріли і вже стерла їх з лиця землі, але досі не може захопити.

На Куп’янському та Лиманському напрямку ворожа активність дещо знизилася, там зменшилась кількість боїв.

На Бахмутському напрямку в ЗСУ стабільно є успіхи. Основні бої тривають в районі Курдюмівки, Кліщіївки та Андріївки.

Нагадаємо, триває 567-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. В результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районах Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки Донецької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та два  по зенітно-ракетним комплексам противника.

Теги: війна ЗСУ окупанти Міноборони

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