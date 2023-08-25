Як українці в Австрії святкували День Незалежності (фоторепортаж)
На центральній площі Відня зібралися кілька тисяч людей, щоб відсвяткувати річницю Незалежності України
В Австрії масштабно відсвяткували День Незалежності України: пройшли концерти з українськими артистами, урочиста хода Віднем та грандіозний флешмоб, повідомляє кореспондентка «Главкома».
Святкування Дня Незалежності почалося у соборі св. Стефана у Відні, де відбулася молитва за мир в Україні та світі. Зокрема, тут виступив симфонічний оркестр Харківського національного академічного театру опери та балету імені Лисенка/«Схід Опера».
На центральній площі міста Штефансплац виступив український виконавець Laud. Він заспівав гімн України, а скрипалька Віра Жук зіграла зворушливу мелодію композитора Скорика.
Згодом українці у вишиванках і з прапорами заполонили всю площу. Також до святкування приєднались австрійці, ічкерійці, грузини та представники інших країн.
Урочиста хода стартувала із 32 дівчат та 32 хлопців у вишиванках, яку повела Miss Ukraine Universe 2019 Анастасія Субота, згодом кількість учасників досягнула позначки у п'ять тисяч.
Відтак п’ятитисячна колона рушила до Дунаю на Шведенплац. Там, взявшись за руки, учасники ходи утворили рекордний ланцюг Єдності навколо Дунайського каналу.
Зокрема, святкування Дня Незалежності завершилося флешмобом із синіх та жовтих ліхтарів, які повторювали кольори прапору, під пісню переможниці конкурсу протестної пісні в Австрії Protestsongcontest українки Марини Мармазинської зі сценічним псевдонімом KüR.
Нагадаємо, з нагоди Дня Державного Прапора України, 32-ї річниці Незалежності України та Дня української громади в Бразилії монумент Христа-Спасителя у Ріо-де-Жанейро засяяв синьо-жовтими кольорами.
А найвищий хмарочос світу Бурдж Халіфа, що у Дубаї, засяяв синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності України.
Коментарі — 0