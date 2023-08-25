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Як українці в Австрії святкували День Незалежності (фоторепортаж)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Як українці в Австрії святкували День Незалежності (фоторепортаж)
У Відня до святкування Дня Незалежності України приєднались австрійці, ічкерійці, грузини та представники інших країн
фото: Громадська організація «Мрія»

На центральній площі Відня зібралися кілька тисяч людей, щоб відсвяткувати річницю Незалежності України

В Австрії масштабно відсвяткували День Незалежності України: пройшли концерти з українськими артистами, урочиста хода Віднем та грандіозний флешмоб, повідомляє кореспондентка «Главкома».

Святкування Дня Незалежності почалося у соборі св. Стефана у Відні, де відбулася молитва за мир в Україні та світі. Зокрема, тут виступив симфонічний оркестр Харківського національного академічного театру опери та балету імені Лисенка/«Схід Опера».

В Австрії українці масштабно відсвяткували День Незалежності України
В Австрії українці масштабно відсвяткували День Незалежності України
фото: Громадська організація «Мрія»
В Австрії українці масштабно відсвяткували День Незалежності України
В Австрії українці масштабно відсвяткували День Незалежності України
фото: Громадська організація «Мрія»

На центральній площі міста Штефансплац виступив український виконавець Laud. Він заспівав гімн України, а скрипалька Віра Жук зіграла зворушливу мелодію композитора Скорика.

В Австрії українці масштабно відсвяткували День Незалежності України
В Австрії українці масштабно відсвяткували День Незалежності України
фото: Громадська організація «Мрія»
В Австрії українці масштабно відсвяткували День Незалежності України
В Австрії українці масштабно відсвяткували День Незалежності України
фото: Громадська організація «Мрія»

Згодом українці у вишиванках і з прапорами заполонили всю площу. Також до святкування приєднались австрійці, ічкерійці, грузини та представники інших країн.

В Австрії українці масштабно відсвяткували День Незалежності України
В Австрії українці масштабно відсвяткували День Незалежності України
фото: Громадська організація «Мрія»
В Австрії українці масштабно відсвяткували День Незалежності України
В Австрії українці масштабно відсвяткували День Незалежності України
фото: Громадська організація «Мрія»

Урочиста хода стартувала із 32 дівчат та 32 хлопців у вишиванках, яку повела Miss Ukraine Universe 2019 Анастасія Субота, згодом кількість учасників досягнула позначки у п'ять тисяч.

В Австрії українці масштабно відсвяткували День Незалежності України
В Австрії українці масштабно відсвяткували День Незалежності України
фото: Громадська організація «Мрія»
В Австрії українці масштабно відсвяткували День Незалежності України
В Австрії українці масштабно відсвяткували День Незалежності України
фото: Громадська організація «Мрія»

Відтак п’ятитисячна колона рушила до Дунаю на Шведенплац. Там, взявшись за руки, учасники ходи утворили рекордний ланцюг Єдності навколо Дунайського каналу.

В Австрії українці масштабно відсвяткували День Незалежності України
В Австрії українці масштабно відсвяткували День Незалежності України
фото: Громадська організація «Мрія»
В Австрії українці масштабно відсвяткували День Незалежності України
В Австрії українці масштабно відсвяткували День Незалежності України
фото: Громадська організація «Мрія»

Зокрема, святкування Дня Незалежності завершилося флешмобом із синіх та жовтих ліхтарів, які повторювали кольори прапору, під пісню переможниці конкурсу протестної пісні в Австрії Protestsongcontest українки Марини Мармазинської зі сценічним псевдонімом KüR.

В Австрії українці масштабно відсвяткували День Незалежності України
В Австрії українці масштабно відсвяткували День Незалежності України
фото: Громадська організація «Мрія»
В Австрії українці масштабно відсвяткували День Незалежності України
В Австрії українці масштабно відсвяткували День Незалежності України
фото: Громадська організація «Мрія»

Нагадаємо, з нагоди Дня Державного Прапора України, 32-ї річниці Незалежності України та Дня української громади в Бразилії монумент Христа-Спасителя у Ріо-де-Жанейро засяяв синьо-жовтими кольорами.

А найвищий хмарочос світу Бурдж Халіфа, що у Дубаї, засяяв синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності України.

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Теги: Австрія українці День Незалежності концерт

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