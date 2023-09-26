Чи можуть робітника звільнити за прогули через повітряні тривоги: роз'яснення

За весь час війни в Україні зафіксували понад 30 тисяч повітряних тривог

Згідно зі статистикою, середня тривалість тривоги становить трохи менше за годину

За весь час війни в Україні зафіксували понад 30 тисяч повітряних тривог. З цієї причини іноді працівники були відсутні на роботі, і чи має право роботодавець за це звільнити, розповіла Державна служба з питань праці.

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За статистикою, середня тривалість повітряної тривоги становить 55 хвилин. Враховуючи періодичність оголошень і 8-годинний робочий день, виходить, що працівник може не з’являтися на роботу понад 3 години.

Це є підставою для звільнення працівника, але за конкретних обставин роботодавець не може посилатися на відсутність на робочому місці. На час тривоги людина має право самостійно вирішувати, де перебувати:

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у приміщенні офісу;

в укритті або сховищі, створеному роботодавцем;

у спеціально визначеному укритті відповідно до переліку, наявному на офіційних сайтах міських і селищних рад.

В той самий час, якщо людина відсутня на роботі кілька днів, що аргументує знаходженням в укриттях, хоча тривоги були двічі по 1,5 години, це дає керівнику право оформити звільнення.

Таким чином, поважна причина відсутності співробітника виникає, якщо:

час прогулів збігається з повітряною тривогою;

людина повідомила про свою відсутність керівництво (за можливості);

на підприємстві відсутнє укриття, де можна працювати.

Нагадаємо, 21 вересня російські окупанти обстріляли Черкаси, уламки збитої ракети пошкодили готель у центрі міста, в якому на той момент перебувало кількадесят людей. Місцеві жителі поскаржилися журналістам «Главкома» на чергові проблеми з укриттями. Зокрема, одне з укриттів, яке розташоване за 150 метрів від місця вибуху та мало б бути в цілодобовому вільному доступі, було зачиненим.