Верховна Рада ухвалила закон про зарплати полонених

Нардепи прийняли важливе рішення щодо грошового забезпечення бійців, які потрапили до полону

Верховна рада ухвалила важливий законопроєкт №9638 про посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб.

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Голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк заявила: «Законопроєктом пропонується зберігати грошове забезпечення осіб рядового та керівного складу служби цивільного захисту, які потрапили до полону, а також зникли безвісти за особливих обставин, та можливість виплати їхнім сім'ям. Окрім тих, хто здався в полон добровільно».

Законопроєкт підтримали 283 парламентарі.

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Документ передбачає:

уточнення порядку виплати грошової компенсації військовослужбовцям та поліцейським за невикористані дні відпусток;

уточнення порядку виплати грошової компенсації за невикористані дні відпусток у разі загибелі (смерті) військовослужбовців та поліцейських;

вдосконалення порядку виплати одноразової грошової допомоги під час звільнення з військової служби.

Шуляк підкреслила: «Під час воєнного стану військові та поліцейські не можуть повною мірою використати свої відпустки. Саме тому документ пропонує за невикористаний день виплачувати їм грошову компенсацію. У разі загибелі чи смерті ці гроші виплачуватимуть сім'ї – дружині чи чоловікові, дітям, батькам».

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина впевнена, що вже найближчими роками Україна буде готова до членства в ЄС. Членкиня уряду вважає, що Україна спроможна виконати всі зобов'язання, пов'язані з імплементацією стандартів ЄС, провести ефективні переговори. Стефанішина наголосила, що головне – це створення умов для відновлення економіки нашої країни, які дозволять стати конкурентоспроможним членом Європейського Союзу.