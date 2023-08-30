У Києві з’явилося укриття під керуванням штучного інтелекту (відео)

Місцеві мешканці гарантовано будуть в безпеці завдяки декільком способам потрапити в приміщення

У Дарницькому районі столиці відкрили перше незвичайне укриття з автоматизованою системою доступу. На сьогодні всі бажаючі можуть скористатися ним під час повітряної тривоги, розповів заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Тимур Ткаченко.

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Штучний інтелект відкриє доступ до укриття при сигналі тривоги – лише в цьому випадку автоматизована система розблокує замок. Для цього передбачені одразу два канали: основний та резервний.

На випадок, якщо система не спрацює або сигнал тривоги відсутній, місцеві жителі отримають тимчасові пін-коди в Telegram-боті, що додатково підвищує їхню безпеку. Крім того, потрапити до укриття є можливість через диспетчерську службу як через віддалений доступ, так і за допомогою звичайного ключа.

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Попри безліч переваг, у сучасної системи управління доступом до укриття є і серйозний недолік – замок не відкриється за відсутності в будинку електрики. Потрапити всередину вийде лише тоді, коли світло знову дадуть.

Ткаченко заявив: «Автоматичне відкриття дверей під час тривоги, зв'язок з диспетчером, датчики контролю повітря - це все вкрай важливо для належного функціонування укриттів».

Нагадаємо, в ніч на 30 серпня Росія здійснила масовану, комбіновану атаку на Київ із використанням безпілотників та ракет. В Київській міській військовій адміністрації підкреслили, що такого потужного нападу столиця не відчувала від весни. Спершу окупанти застосували ударні БПЛА (попередньо, баражуючі боєприпаси Shahed) - кілька груп дронів прямували на Київ з різних напрямків. Невдовзі на столицю полетіли ракети, запущені із бортів стратегічної авіації Ту-95мс. Загалом силами та засобами протиповітряної оборони було знищено понад 20 ворожих цілей.