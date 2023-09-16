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Під час звільнення Андріївки росіяни знищували своїх за те, що здалися в полон

Надія Карбунар
glavcom.ua
Під час звільнення Андріївки росіяни знищували своїх за те, що здалися в полон
Росіяни атакували своїх товаришів, які здалися в полон
фото: скріншот із відео

Окупанти керуються принципом «Своих не бросаем», а уничтожаем»

 

Командир 3-ї окремої штурмової бригади Андрій Білецький показав унікальні кадри звільнення Андріївки на Донеччині.

За словами українського захисника, коли Сили оборони брали у полон чергову групу російських військових, противник почав стріляти по своїх, розуміючи, що населений пункт втрачено.

«Приліт. На командному пункті тиша, всі посивіли. Дим розсіюється – всі наші цілі, один полонений на шматки, двом пощастило, і їх виводять жити. На війні везіння грає роль», – написав Білецький.

Тож виходить, що росіяни керуються принципом «Своих не бросаем», а уничтожаем», підсумував Андрій Білецький.

Нагадаємо, що 15 вересня третя окрема штурмова бригада звільнила Андріївку на Донеччині. Унаслідок успішної операції 72 окрема мотострілецька бригада РФ була розбита вщент. Як пояснили ЗСУ, деокупація села Андріївка у Донецькій області дає українським захисникам змогу оточити Бахмут.

До слова, триває 570-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку.

На Мелітопольському напрямку в результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районах Вербового та Новопрокопівки Запорізької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

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Теги: полон Андрій Білецький звільнення росіяни перемога Бахмут деокупація

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