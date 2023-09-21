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Удар по Черкасах. Місцеві б'ють на сполох через зачинені укриття

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Удар по Черкасах. Місцеві б'ють на сполох через зачинені укриття
Жителі Черкас скаржаться на чергові проблеми з укриттями
фото з відкритих джерел

Укриття, яке розташоване за 150 метрів від місця вибуху та мало б бути в цілодобовому вільному доступі, було зачиненим

Сьогодні вранці російські окупанти обстріляли Черкаси. Уламки збитої ракети пошкодили готель у центрі міста, в якому на той момент перебувало кількадесят людей. Одна з адміністраторок опинилася під завалами, її довелося витягувати вже рятувальникам. Ще близько десятьох людей постраждали, шістьох із них забрали медики. Відомо, що один із потерпілих отримав тяжкі поранення – хребта та голови. Нині ним опікуються лікарі в одній із міських лікарень. 

Місцеві жителі поскаржилися журналістам «Главкома» на чергові проблеми з укриттями. Зокрема, одне з укриттів, яке розташоване за 150 метрів від місця вибуху та мало б бути в цілодобовому вільному доступі, було зачиненим.

Наслідки російського удару по Черкасах
Наслідки російського удару по Черкасах
фото: glavcom.ua

«Ми застали першу чи другу ракету вже на вулиці, коли йшли в укриття. Пішли спершу до школи, бо туди пускали (мають пускати принаймні) під час тривоги, але там було зачинено. Ми обійшли обидва виходи, нікого не було – ні людей, ні охоронця, який би нас пустив. І ми стукали у двері. Це на вулиці Шевченка було. А коли вже почалися якісь «бахи», то ми пішли у будинок, в якому ще навесні 2022 ховалися. Я не знаю, чи то укриття, чи просто підвал. І вже там почули вибух по готелю», – розповідає Олена Момот. 

Жінка додає, що про зачинене укриття повідомила правоохоронців, коли вони приїхали фіксувати пошкодження готелю й брати свідчення в очевидців. Однак невідомо, чи це звернення зареєстрували. У патрульній поліції журналістам «Главкома» повідомили, що подібної заяви від містян не надходило, натомість в Головному управлінні Національної поліції Черкащини відповіді поки що не надали.

Окупанти обстріляли Черкаси
Окупанти обстріляли Черкаси
фото: glavcom.ua

Черкащани, які перебували на вулиці в момент удару, висловлюють недовіру до того, що такі масштабні ураження спричинив лише уламок ракети, а не її приліт. За їхніми словами, вибух був настільки потужним, що його почули навіть у селищі поблизу Черкас.

Уламки збитої ракети пошкодили готель у центрі міста
Уламки збитої ракети пошкодили готель у центрі міста
фото: glavcom.ua

Як зазначають очевидці, в момент удару по готелю вони побачили яскраве світло – через що не відкидають теорію про цілеспрямований ракетний удар РФ.

Працівники ДСНС ліквідують наслідки російської атаки
Працівники ДСНС ліквідують наслідки російської атаки
фото: glavcom.ua

«Я в укриття не спускався – у нас приватний будинок. я тільки вийшов з нього. Коли почув вибух, побачив у стороні центру заграву – дуже яскраву, жовту, як після вибуху. Тому я думав, що то прилетіла ракета, а не уламок. А вже потім дим, почув сирени… Кажуть, що це все – через падіння уламка. Але я приїхав туди орієнтовно через годину, й не побачив уламків», – каже черкащанин Віталій, який живе за кілька кілометрів до зруйнованого готелю.

Нагадаємо, у четвер, 21 вересня, зранку російські терористи завдали ракетного удару по Черкасах. Унаслідок роботи ППО маємо падіння уламків у центральній частині міста. Зокрема, постраждав об’єкт соціальної інфраструктури.

За повідомленням Державної служби із надзвичайних ситуацій, внаслідок ракетного удару зруйнована будівля готелю. В результаті виникла пожежа, а також загоряння торгівельних павільйонів на ринку.

Зазначимо, в ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинули троє людей, у тому числі дитина 2013 р.н. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.

Зокрема тоді Зеленський наказав забезпечити наявність і доступність укриттів цілодобово.

Незабаром уряд видав доручення перевірити всі укриття в країні. 10 червня міністр із питань стратегічних галузей промисловості, визначений від уряду відповідальним за перевірку укриттів Олександр Камишін заявив, що «результати – невтішні». За його словами, до стану лише 15% укриттів у Києві не виникло зауважень.

У серпні Кабінет міністрів доручив провести повторні перевірки стану укриттів по території України.

Читайте також: Російська атака у День миру: на Львівщині й Рівненщині є влучання, у Черкасах зруйновано готель
Теги: росія Черкаси обстріл укриття російська ракета

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