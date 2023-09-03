Скандал через школярок, які прогулювалися у радянській формі: з’явилися нові подробиці

У центральному парку Чернівців помітили дівчат у формі часів СРСР, це викликало жваву дискусію

Днями, після свята Першого дзвоника, в соцмережах розгорівся скандал через фото, яке, за твердженням однієї з дописувачок, було зроблено начебто в Чернівцях. На світлині зображені школярки в одному з парків міста, одягнуті в форму радянського зразка. Після того, як фото оприлюднили в соцмережі, дописувачі почали жваву дискусію. Деякі навіть обурились, що автор фото не викликав на місце події поліцію та не намагався зв'язатись з батьками школярок. Як з'ясував ТСН.ua, свідком прогулянки школярок парком в скандальному вбранні стала очільниця управління освіти Чернівецької міської ради Ірина Ткачук, яка одразу підійшла до дівчаток та поцікавилась, «яка школа відзначилась».

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«У центральному парку Чернівців я помітила таких дівчаток, як на цій світлині. Підійшла до дівчаток, привіталась, поцікавилась про те, з якої вони школи. Вони відповіли, що вони не з Чернівців, назвали село, з якого приїхали святкувати», – розповіла Ірина Ткачук.

За її словами, протягом багатьох років школярі міста приходять на святкові заходи або у вишитому, або у класичному вбранні.

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Освітяни кажуть, що станом на зараз ніяким документом не регламентоване те, в якому вбранні дитина має приходити до школи. Крім того, освітяни звертають увагу на те, що шкільне вбрання під час війни має бути зручним для дитини, яка час від часу вимушена прямувати до укриття.

Співзасновниця об’єднання «Батьки SOS» Альона Парфьонова (про скандальну подію стало відомо завдяки публікації в цій спільноті) каже, що цей випадок – далеко не єдиний за останні роки.

«В Прилуках (Чернігівська область, – ред.) було таке, що постійно або на останній дзвоник, або на 1 вересня учні приходили у формі радянського зразка. Ця традиція була просто невмируща. Цього року в Прилуках не було учнів у формі радянського зразка. Але, як не дивно, на заході України, дуже часто, як невмирущий атрибут, були ці білі фартухи з мереживом», – каже Альона Парфьонова.

До цього додає, що її дуже зачепили декілька коментарів під постом про випадок в парку Чернівців: «Було кілька коментарів, які мене дуже сильно зачепили. Коментарі про те, яка різниця, в чому одягнені діти. Люди не розуміють, що це символи Радянського Союзу. Тоді ми запитували про те, як ви ставитесь до футболок з написом «Z».

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За словами Альони Парфьонової, не виключено, що спільнота звернеться до представників влади через цей випадок, щоб в майбутньому такого не траплялось.

Ситуацію прокоментував освітній омбудсмен

ТСН.ua звернувся за коментарем до освітнього омбудсмена Сергія Горбачова. Він прокоментував нам цю ситуацію так: «Тут може бути дві відповіді: як пересічного громадянина, який добре пам'ятає часи СРСР, і як освітнього омбудсмена. Як пересічному громадянину мені це точно не близько і дивно: звідки ця ностальгія за СРСР, який, на щастя, сконав більше 30 років тому і який ці молоді люди не бачили і не могли бачити з цілком зрозумілих причин? Але навіть як пересічний громадянин я не маю права і не стану вказувати, кому що носити: це особисте рішення».

До цього Сергій Горбачов додає: «Як освітньому омбудсмену тут нема чого коментувати: жодні законні права жодних учасників освітнього процесу не порушено. Сумнівно застосовувати у цьому випадку законодавство про декомунізацію: нема чіткого визначення, чи є ця сама форма покоївок часів російської імперії «символом комуністичної ідеології». Якщо вже говорити про «шкільну форму», то мене набагато більше непокоїть, що деякі керівники шкіл нав'язують дітям свої особисті смаки і незаконно змушують носити якусь «форму». І тут проблема серйозна: бо відмова батьків та дітей «пакуватися в однострій» призводить до булінгу, переслідувань та порушення права на освіту».

Наслідок шаблонного мислення

Своєю чергою, голова Асоціації дитячих та сімейних психологів Сергій Красін каже наступне: «Складно сказати, що підштовхнуло батьків учнів так зробити. Все, що можна припустити – це те, що злих намірів у цьому немає. Скоріше – шаблонне мислення, за звичкою, данина традиціям, які були та які вже відійшли. Можливо, ця традиція була і в минулі роки, а зараз не зреагував той, хто цим займається (організовує шкільні свята, – ред.)».

Як виявилось, через відсутність заборони на законодавчому рівні, форму радянського зразка продають та дають напрокат. Підтвердження тому – оголошення в мережі.

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Нагадаємо, користувачка на ім'я Оксана Передерчук в одній із Facebook-груп виклала фото, на яких гуляли дівчата, одягнені у радянську шкільну форму. За її словами, світлини були зроблені у Центральному парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка Чернівців.

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