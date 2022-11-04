Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Чи потрібно сплачувати податок за генератор: роз'яснення Держмитслужби

Альона Боженко
glavcom.ua
Чи потрібно сплачувати податок за генератор: роз'яснення Держмитслужби
Держмитслужба пояснила правила декларування та оподаткування генераторів
фото ілюстративне

Митні платежі сплачуються виключно у валюті України за курсом Національного банку України на день декларування товару

Через посилення обстрілів об'єктів критичної інфраструктури та утруднення електропостачання громадяни України дедалі більше завозять генератори для власних потреб. У зв’язку з цим Державна митна служба України пояснила правила декларування та оподаткування таких товарів при переміщенні через митний кордон України. Про це повідомила пресслужба відомства.

«Статтею 374 Митного кодексу України передбачено, що генератори, вартість яких становить до 500 євро, а вага не перевищує 50 кг, які переміщуються автомобілем, залізницею або морським транспортом, звільняються від письмового декларування та оподаткування. У випадку пересилання генераторів поштою, експрес-відправленням або несупроводжуваним багажем сумарна вартість має бути до 150 євро», – йдеться у повідомленні.

Однак, якщо товар перевищує неоподатковувані норми, але загальна вартість яких не перевищує 10000 євро, підлягають письмовому декларуванню та оподаткуванню:

  • ввізним митом за ставкою 10% від фактурної вартості;
  • податком на додану вартість за ставкою 20% від фактурної вартості з урахуванням суми ввізного мита.

Водночас базою оподаткування таких товарів є частина їх сумарної фактурної вартості, зазначеної в касових або товарних чеках, ярликах, інших документах роздрібної торгівлі, що перевищує неоподатковувану норму.

Наприклад, за генератор фактурною вартістю 700 євро, що ввозиться громадянином через автомобільний пункт пропуску, необхідно сплатити митні платежі з суми, що перевищує 500 євро, тобто:

  • 10% мита від 200 євро – 20 євро;
  • 20% ПДВ від 220 євро (фактурна вартість+мито) – 44 євро.

Загальна сума митних платежів за такий генератор становитиме 64 євро. Митні платежі сплачуються виключно у валюті України за курсом Національного банку України на день декларування товару.

«Також звертаємо увагу, що при визначенні фактурної вартості товарів, які переміщуються у несупроводжуваному багажі, додатково враховується вартість їх страхування та перевезення (фрахту) товарів до моменту перетинання митного кордону України (стаття 368 Митного кодексу України)», – додали у Держмитслужбі.

Зауважимо, що у Податковому комітеті Верховної Ради розробляється пакет заходів для підтримки промисловості, зокрема пропонують дозволити ввозити електрогенератори для власних потреб без сплати імпортного ПДВ. Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

Він зауважив, що пакет заходів розробляється за підсумками двох тижнів нарад з представниками бізнесу.

Серед заходів підтримки промисловості розглядається звільнення від імпортного ПДВ обладнання, що постачається для власних потреб, без права перепродажу. Зокрема, йдеться про електрогенератори, роль яких для роботи підприємств суттєво зросла в умовах відключень електроенергії по всій країні.

Крім того, пропонується звільнити компанії від сплати екологічного податку та окремих місцевих податків ключовими галузями промисловості. Також у пакеті будуть і неподаткові заходи підтримки.

За словами Гетманцева, Комітет також напрацьовує рішення щодо віднесення на витрати активів юросіб на окупованих територіях.

«Завершуємо консультації та наступного тижня представимо законопроєкт громадськості. Зволікати з прийняттям не будемо», – повідомив він.

Читайте також: Як довго українцям доведеться заощаджувати електроенергію: роз'яснення «Укренерго»
Теги: страхування правила перевезення кордон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У частині регіонів застосовується обмеження електропостачання
Які області сьогодні будуть без світла: деталі відключень
Сьогодні, 06:48
У Києві відбудуться екстрені відключення світла
Графіки неактуальні. У Києві сьогодні будуть аварійні відключення світла
Сьогодні, 09:42
Міністерство оборони РФ звинуватило ВМС Великої Британії у підриві газопроводів Nord Stream
РФ може атакувати європейську енергетичну інфраструктуру – британський генерал
31 жовтня, 16:55

Суспільство

Чи потрібно сплачувати податок за генератор: роз'яснення Держмитслужби
Чи потрібно сплачувати податок за генератор: роз'яснення Держмитслужби
На Дніпропетровщині співробітники СБУ напали на журналістів (відео)
На Дніпропетровщині співробітники СБУ напали на журналістів (відео)
Які області сьогодні будуть без світла: деталі відключень
Які області сьогодні будуть без світла: деталі відключень
Голова військової адміністрації Херсона розповіла, як окупанти намагаються підкупити місцевих
Голова військової адміністрації Херсона розповіла, як окупанти намагаються підкупити місцевих
Дощі пройдуть у трьох областях: прогноз погоди на 4 листопада
Дощі пройдуть у трьох областях: прогноз погоди на 4 листопада
4 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
4 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
205K
Росія визнала: війна на Чорному морі добігла кінця
159K
«Мопеди» полетіли на захід України – актуальна карта повітряних тривог
128K
Головне за ніч: тривожна заява Залужного та відповідь України на білоруську агресію
48K
4 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
38K
Рашисти зіткнулися з новою проблемою під час війни в Україні – ISW
29K
Хто переконав Путіна напасти на Україну: дослідження The Times 

Новини

Проти армії та за Путіна – ЗМІ розкрили, яка насправді ціна критики воєнкорів окупантів
Сьогодні, 08:40
Засоби ППО, станція розвідки окупантів: ЗСУ завдали потужних ударів по ворогу
Сьогодні, 07:18
Ворог наступає на трьох напрямках, ЗСУ відбили 12 атак – Генштаб
Вчора, 07:12
На Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію
1 листопада, 07:35
ЗСУ відбили 11 ворожих атак у трьох областях – Генштаб
31 жовтня, 07:30
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
30 жовтня, 07:06

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту