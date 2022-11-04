Чи потрібно сплачувати податок за генератор: роз'яснення Держмитслужби

Митні платежі сплачуються виключно у валюті України за курсом Національного банку України на день декларування товару

Через посилення обстрілів об'єктів критичної інфраструктури та утруднення електропостачання громадяни України дедалі більше завозять генератори для власних потреб. У зв’язку з цим Державна митна служба України пояснила правила декларування та оподаткування таких товарів при переміщенні через митний кордон України. Про це повідомила пресслужба відомства.

«Статтею 374 Митного кодексу України передбачено, що генератори, вартість яких становить до 500 євро, а вага не перевищує 50 кг, які переміщуються автомобілем, залізницею або морським транспортом, звільняються від письмового декларування та оподаткування. У випадку пересилання генераторів поштою, експрес-відправленням або несупроводжуваним багажем сумарна вартість має бути до 150 євро», – йдеться у повідомленні.

Однак, якщо товар перевищує неоподатковувані норми, але загальна вартість яких не перевищує 10000 євро, підлягають письмовому декларуванню та оподаткуванню:

ввізним митом за ставкою 10% від фактурної вартості;

податком на додану вартість за ставкою 20% від фактурної вартості з урахуванням суми ввізного мита.

Водночас базою оподаткування таких товарів є частина їх сумарної фактурної вартості, зазначеної в касових або товарних чеках, ярликах, інших документах роздрібної торгівлі, що перевищує неоподатковувану норму.

Наприклад, за генератор фактурною вартістю 700 євро, що ввозиться громадянином через автомобільний пункт пропуску, необхідно сплатити митні платежі з суми, що перевищує 500 євро, тобто:

10% мита від 200 євро – 20 євро;

20% ПДВ від 220 євро (фактурна вартість+мито) – 44 євро.

Загальна сума митних платежів за такий генератор становитиме 64 євро. Митні платежі сплачуються виключно у валюті України за курсом Національного банку України на день декларування товару.

«Також звертаємо увагу, що при визначенні фактурної вартості товарів, які переміщуються у несупроводжуваному багажі, додатково враховується вартість їх страхування та перевезення (фрахту) товарів до моменту перетинання митного кордону України (стаття 368 Митного кодексу України)», – додали у Держмитслужбі.

Зауважимо, що у Податковому комітеті Верховної Ради розробляється пакет заходів для підтримки промисловості, зокрема пропонують дозволити ввозити електрогенератори для власних потреб без сплати імпортного ПДВ. Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

Він зауважив, що пакет заходів розробляється за підсумками двох тижнів нарад з представниками бізнесу.

Серед заходів підтримки промисловості розглядається звільнення від імпортного ПДВ обладнання, що постачається для власних потреб, без права перепродажу. Зокрема, йдеться про електрогенератори, роль яких для роботи підприємств суттєво зросла в умовах відключень електроенергії по всій країні.

Крім того, пропонується звільнити компанії від сплати екологічного податку та окремих місцевих податків ключовими галузями промисловості. Також у пакеті будуть і неподаткові заходи підтримки.

За словами Гетманцева, Комітет також напрацьовує рішення щодо віднесення на витрати активів юросіб на окупованих територіях.

«Завершуємо консультації та наступного тижня представимо законопроєкт громадськості. Зволікати з прийняттям не будемо», – повідомив він.