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Які області сьогодні будуть без світла: деталі відключень

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Які області сьогодні будуть без світла: деталі відключень
У частині регіонів застосовується обмеження електропостачання
фото з відкритих джерел

Графіки погодинних відключень передбачають, що певні групи споживачів будуть обмежувати за певним розкладом

У п’ятницю, 4 листопада, планують відключення світла в 11 областях України. Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання.

З 00:00 до 24:00 графіки погодинних відключень діють в:

  • Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях
  • Сумській, Харківській та Полтавській областях.

З 07:00 до 22:00 графіки погодинних відключень діють в:

  • Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

Нагадаємо, графіки погодинних відключень передбачають, що певні групи споживачів будуть обмежувати щодня, але за певним розкладом. Обленерго мають надати інформацію стосовно термінів відключень конкретної вулиці або району.

«Обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, яке збільшилось через пошкодження від ворожих обстрілів та сезонне зниження температури», – зазначає «Укренерго».

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Теги: війна Україна Укренерго електроенергія

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