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Рівне готується до повного блекауту – заява мера Третяка (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Рівне готується до повного блекауту – заява мера Третяка (відео)
У кожному пункті обігріву буде все необхідне
фото: скріншот з відео

У Рівному з'являться пункти обігріву, де буде все необхідне для комфортного перебування жителів міста

Мер Рівного Олександр Третяк готує місто до ймовірного блекауту через ворожі обстріли критичної інфраструктури України. Відповідна заява мера Рівного з'явилась у його Телеграм-каналі.

«Друзі, готуємо пункти обігріву для жителів Рівного, які будуть діяти в разі настання надзвичайних ситуацій. Облаштовуємо їх нині у різних районах міста, щоб у разі повного блекауту можна було їх оперативно відкрити. Інформацію про адреси розміщення повідомлю згодом.

У кожному з цих пунктів буде все необхідне – генератор, обігрівачі аби мешканці громади , змогли перечекати ситуацію, коли водночас, не буде опалення та електроенергії. Буде також можливість зарядити мобільні телефони», – заявив Третяк.

Раніше мер Івано-Франківська закликав жителів міста виїжджати на зиму в село.

Українська енергосистема внаслідок масованих російських обстрілів зазнала безпрецедентних руйнувань.

Росія також здійснила масований обстріл газовидобувної інфраструктури України.

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Теги: енергетика обстріл війна Рівне блекаут

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