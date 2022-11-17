Блінкен пояснив, для чого Путін занурює українців у темряву

Президент Росії Путін намагається зруйнувати принципи міжнародного права

Під час пресконференції в Бангкоку, де проходить саміт країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АСЕАН,) державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Путін продовжує ігнорувати глобальні заклики до деескалації й обвалює десятки ракет на українську інфраструктуру, що забезпечує теплом, водою і світлом мільйони людей. Про це повідомляє «Главком».

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На його переконання, у той час, як світові лідери підтверджують свою відданість Статуту ООН та міжнародним правилам, президент РФ продовжує намагатися зруйнувати ці принципи.

«Не зумівши захопити Україну силою, президент Путін, схоже, вважає, що занурення українців у темряву, перекриття їм води, заморожування до смерті зламає їхню волю. Для тих, хто сумнівається у рішучості українців, просто погляньте на звільнених жителів Херсона, які танцюють на вулицях, обіймаються з українськими солдатами, зривають російські пропагандистські плакати після місяців російських репресій», – сказав Ентоні Блінкен.

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Держсекретар США вважає, що Путін прорахувався, оскільки дух українського народу – незламний, як і зобов’язання США підтримувати Україну в її боротьбі за власну незалежність і принципи демократії.

Нагадаємо, напередодні рашисти здійснили масований обстріл української енергетичної інфраструктури. Через це частина України знеструмлена.

Тим часом внаслідок учорашніх атак держави-терористки Росії міністерство закордонних справ Польщі заявило, що на території їхньої країни впали ракети російського виробництва.