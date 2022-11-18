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Експерт розповів, скільки українцям доведеться сидіти без світла

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Експерт розповів, скільки українцям доведеться сидіти без світла
«Енергосистема – на рівні, який не переживе наступну атаку» 
фото з відкритих джерел

Щоб енергосистема «стала на ноги», потрібна понад тижнева перерва між атаками по інфраструктурі 

Для того, щоб енергосистема «стала на ноги», потрібна понад тижнева перерва між атаками по інфраструктурі, пояснює директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Наразі через постійні атаки російської армії в Україні склалася вкрай складна ситуація з постачанням електроенергії.

Станом на вчорашній вечір без світла лишалося кількасот тисяч українців. Сьогодні ситуація, за словами енергетиків, покращилася – однак ненадовго. Кілька годин тому Україною знову пройшла хвиля аварійних відключень, яка лишила без електрики тисячі людей. Зараз же ситуація складається наступним чином: щойно електротехніки закінчують ремонт мережі – доводиться знову ремонтувати ту саму лінію через постійні пошкодження внаслідок обстрілів.

«Стан енергосистеми України вкрай складний. Ще після удару в понеділок система досі сильно пошкоджена і ми навіть не встигли її відновити до рівня, перебуваючи на якому ми переживемо наступну атаку. Я маю на увазі, що може початися неконтрольоване вимкнення щонайменше кількох регіонів зі зведеної мережі – тоді наступить так званий блекаут, після якого відновлювати живлення й постачання доведеться доволі довго. За умов цього блекауту щонайменше 3-5 днів пройде до того, як люди почнуть отримувати живлення й взагалі будуть отримувати електрику хоча б на кілька годин на добу», – резюмує Олександр Харченко.

Директор Центру досліджень енергетики додає: ціллю московського режиму й досі лишається позбавити українців електроенергії, унеможлививши виводити електроенергію з атомних електростанцій – оскільки на сьогодні вони є основою української генерації.

«Учорашній удар по енергосистемі був дуже потужний, ситуація на зараз складна. Блоки на кілька годин були виведені з мережі, довелося навіть запускати дизельні генератори. Зараз ситуація вже краща – доступ до мережі більшості блоків відновлений. Протягом найближчого часу, сподіваємось, нам вдасться відновити їхню роботу. На зараз усі споживачі, які були відключені від електропостачання, вже мають доступ до електрики, хоч і дуже лімітовано.

Учора навіть Молдова відчула на собі російську атаку – оскільки вона є частиною енергосистеми Україні, в ній також відбулося частково відключення електроенергії. Ми синхронізовані й керуємося з одного й того ж диспетчерського центру, тож терор московського уряду призводить до того, що й мешканці Молдови страждають так само, як і українці. Але станом на зараз ситуація щогодини покращується. Але буде добре, якщо ми матимемо паузу в 10-12 днів, аби відновити стійкість мережі, щоб дивитися більш впевнено на наступні атаки. Якщо ж у нас цього часу не буде, українцям доведеться жити в умовах блекауту в кращому випадку – 2-3 дні, в гіршому – 7-10», – прокоментував Олександр Харченко.

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Теги: енергетика Молдова путін українці ремонт блекаут

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