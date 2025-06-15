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«Чья бы корова мычала». Мовознавиця назвала правильні українські відповідники відомих російських приказок

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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«Чья бы корова мычала». Мовознавиця назвала правильні українські відповідники відомих російських приказок
колаж: glavcom.ua

«Мели, Емеля, твоя неделя», «В подмётки не годится». Чи можна це сказати українською?

У пошуках милозвучних та точних українських відповідників поширених російських приказок, багато хто натрапляє на труднощі. Мовознавиця Ольга Васильєва у рубриці «Мовне питання» «Главкома» роз'яснила, як правильно адаптувати відомі вислови, не вдаючись до буквального перекладу.

Мовознавиця навела українські відповідники таких популярних російських висловів:

  • «Мели, Емеля, твоя неделя»: За словами мовознавиці, у словниках Кримського і Єфремова, а також Виргана і Пилинської, відповідником є «Мели, Іване, доки вітру стане». Додатково, у словнику приказок Млодзинського і Йогансена (1929 рік) є ще один варіант: «Не мели, як пустий млин».
  • «В подмётки не годится»: Для цієї фрази Васильєва пропонує влучний український вислів: «Далеко куцому до зайця».
  • «Чья бы корова мычала»: Мовознавиця вказує на експресивний український відповідник: «Чиє б нявчало, а твоє б мовчало».

Завдяки таким роз'ясненням українці можуть збагатити своє мовлення, використовуючи автентичні та колоритні фразеологізми замість кальок з інших мов.

Нагадаємо, у сучасному українському мовленні часто побутує хибна думка, що слово «роковини» слід вживати лише щодо сумних дат, тоді як «річниця» – для позитивних подій. Проте це не відповідає історичним та словниковим нормам української мови. 

До слова, у сучасному українському мовленні часто виникає питання щодо правильного вживання прислівників «українською» та «по-українському». Мовознавиця Ольга Васильєва у рубриці «Мовне питання» «Главкома» роз'яснила нюанси їх використання, наголосивши на багатозначності варіанту «по-українському».

Мовознавиця зазначила, що прислівник «по-українському» часто викликає здивування або навіть відторгнення у деяких мовців через недостатню обізнаність. Однак, за її словами, це цілком коректна лексема.

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Теги: правопис Ольга Васильєва українська мова мовознавець

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