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Охоронник чи охоронець? Мовознавиця пояснила, яке слово вживати правильно

Володимир Слюсарь
glavcom.ua
Володимир Слюсарь
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Охоронник чи охоронець? Мовознавиця пояснила, яке слово вживати правильно
колаж: glavcom.ua

Чи є слово «охоронник» калькою з російської?

Мовознавиця Ольга Васильєва пояснила, як правильно позначати людину, яка щось охороняє і чи є слово «охоронник» калькою з російської мови. Про це йдеться у рубриці «Главкома» «Мовне питання».

«Ні, не калька, бо є ж і «прикордонник». Згідно з тлумачним словником «охоронник» – те саме, що охоро́нець. Але у трудовій книжці буде написано тільки «охоронник», бо Мінсоцполітики визначило кваліфікаційну характеристику професії «охоронник», – пояснює філологиня.

Васильєва додає, що у професійній діяльності слово «охоронець» не вживається. І також жартує, що у словнику Агатангела Кримського і Сергія Єфремова є жартівливий відповідник «охоронцю»: «боронило».

Нагадаємо, що Ольга Васильєва розповіла про відродження української термінології в сучасних механізмах термінотворення. У Радянському Союзі, якщо й створювали українські технічні терміни, то шляхом калькування з російської мови. Так виникло, наприклад, словосполучення «нержавіюча сталь». Проте варто пам’ятати, що період розвитку українського термінознавства в СРСР був надзвичайно коротким – лише з 20-х до 30-х років ХХ століття. Після цього майже всіх мовознавців, які працювали над українською технічною термінологією, репресували.

Раніше філологиня Ольга Васильєва пояснила, що від жіночого імені «Олександра» в українській мові утворюються форми «Саня», «Санда», «Леся». А от від чоловічого імені є і «Санько», і «Сашко», і «Шурко», і «Лесь».

Також філологиня Ольга Васильєва у рубриці «Главкома» «Мовне питання» пояснила, чи є у слова «груди» однина та яке слово вживати на позначення однієї із грудей.

Теги: мова українська мова правопис Ольга Васильєва

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