Чи пов’язаний вираз «пішов із життя» з самогубством? Пояснення філологині

Як ЗМІ коректно повідомити про смерть людини?

Філологиня Ольга Васильєва пояснила, чи коректно використовувати вираз «пішов із життя» для повідомлення про смерть людини та чи має він якийсь прихований зміст, зокрема щодо самогубства. Про це йдеться у рубриці «Главкома» «Мовне питання».

Ольга Васильєва зазначає, що вирази «піти з життя» та «піти в засвіти» є евфемізмами. Їх використовують у високому стилі мовлення, особливо коли йдеться про відомих та шанованих людей. Філологиня підкреслила, що використання таких сполук є цілком виправданим у подібних контекстах, до прикладу: «Пішов з життя легендарний бразильський футболіст».

За словами мовознавиці, вираз «пішов з життя» не має зв’язку з самогубством. Ольга Васильєва пікреслює, що це просто один із шанобливих способів повідомити про смерть, не вдаючись до деталей її причин. Таким чином, використання цієї фрази не має жодного підтексту щодо суїциду.

Нагадаємо, що філологиня Ольга Васильєва у рубриці «Главкома» «Мовне питання» пояснила, як правильно називати нового Папу Римського, Роберта Превоста, Лева XIV, а також роз'яснила правопис та переклад певних конфесійних слів.

Раніше філологиня Ольга Васильєва пояснювала, коли варто писати «день народження» з великої літери, а коли можна обійтися і маленькими. «У листівці або привітанні в соцмережі чи месенджері ви маєте цілковите право написати з великої й «Днем», і «Ви» на знак особливої пошани до людини», – зазначає мовознавиця.

Також Ольга Васильєва розповіла, як правильно передавати російські прізвища українською відповідно до чинного правопису. Мовознавиця наголосила, що її позиція така: все треба максимально українізувати. Як приклад, вона навела власне прізвище.