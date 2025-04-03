Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Член наглядової ради «Укрзалізниці» розкрив секретну операцію? Допис Лещенка спровокував дискусії (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Член наглядової ради «Укрзалізниці» розкрив секретну операцію? Допис Лещенка спровокував дискусії (відео)
Лещенко: Якщо ви бачите таку кількість швидких на дорозі, це означає, що з фронту приїхав медичний потяг з пораненими
фото: скріншот з відео

Лещенко показав, як зрозуміти, що з фронту приїхав медичний потяг з пораненими

Допис члена наглядової ради «Укрзалізниці», радника керівника Офісу президента Сергія Лещенка викликав обговорення у соцмережах. Він опублікував відео з колоною швидких, пояснивши, що це ознака прибуття медичного потяга з пораненими військовими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Лещенка в Instagram.

У дописі Лещенко зазначив, що зйомка на пероні в момент прибуття поранених заборонена, тож інформацію про евакуацію можна дізнатися лише за непрямими ознаками, такими як велика кількість карет швидкої допомоги на дорогах.

Член наглядової ради «Укрзалізниці» розкрив секретну операцію? Допис Лещенка спровокував дискусії (відео) фото 1
скріншот

«Якщо ви бачите таку кількість швидких на дорозі, це означає, що з фронту приїхав медичний потяг з пораненими, яких везуть у лікарні та госпіталі. Зйомка на пероні в момент прибуття заборонена, а на платформі введено режим секретності. Тому дізнатися про це можна за вторинними ознаками: коли їде стільки карет швидкої допомоги», – йдеться у дописі.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Сергій Лещенко (@sergii_leshchenko)

Сергій Лещенко зауважив, що «це має повертати всіх до реалій, в яких живе країна».

«З початку повномасштабного вторгнення «Укрзалізниця» переобладнала 78 вагонів під медичні, які щодня везуть сотні поранених зі східних регіонів. Побачивши це на дорозі, зробіть добру справу – донат на будь-який збір, який ви побачите», – підсумував радник керівника Офісу президента.

Однак його допис викликав занепокоєння серед користувачів соцмереж. Дехто вважає, що публікація подібної інформації може допомогти ворогу. В коментарях наголошують, що секретне має залишатися секретним, і такі деталі не варто розголошувати.

Член наглядової ради «Укрзалізниці» розкрив секретну операцію? Допис Лещенка спровокував дискусії (відео) фото 2
скріншот

Зокрема, користувачі соцмереж закликали водіїв на дорозі пропускати «швидку».

Член наглядової ради «Укрзалізниці» розкрив секретну операцію? Допис Лещенка спровокував дискусії (відео) фото 3
скріншот

До слова, наземний роботизований комплекс Ardal евакуював трьох поранених бійців, які місяць перебували в оточенні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на віцепрем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Теги: Сергій Лещенко війна скандал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лідер ХДС Фрідріх Мерц поспішив зіграти гамбіт
Гамбіт Мерца: Німеччина запускає історичне переозброєння
21 березня, 18:44
Впродовж минулої доби Росія втратила у війні з Україною 1140 солдатів
Сирський розкрив втрати окупантів з початку року
6 березня, 16:38
За словами Сибіги, для міцного миру необхідною умовою є лідерство США
Глава МЗС України обговорив з Рубіо майбутню зустріч у Джидді
7 березня, 21:28
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10255 танків
Втрати ворога станом на 4 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
4 березня, 07:32
Ангеліна Мельникова та колишній міністр оборони РФ Сергій Шойгу
Федерація гімнастики допустила до змагань росіянку, яка збирала кошти доньці ліквідованого окупанта
7 березня, 12:30
Аналітики зауважили, що останнім часом ситуація на ділянці покращується, зокрема, завдяки змінам в організаційній структурі
Сили Оборони відтіснили росіян біля Купʼянська – Deepstate
5 березня, 12:25
Чи впливає зупинка розвідданих на використання систем Himars: роз’яснення ЗСУ
Чи впливає зупинка розвідданих на використання систем Himars: роз’яснення ЗСУ
8 березня, 06:43
Саміт світових лідерів у Лондоні 2 березня
Саміт «коаліції охочих» пройде в Парижі: Макрон назвав дату
21 березня, 03:43
У майбутньому воїни хотіли б залишитися в країні, яку захищали
У одній із бригад ЗСУ воюють легіонери з Китаю
23 березня, 17:10

Суспільство

Член наглядової ради «Укрзалізниці» розкрив секретну операцію? Допис Лещенка спровокував дискусії (відео)
Член наглядової ради «Укрзалізниці» розкрив секретну операцію? Допис Лещенка спровокував дискусії (відео)
Брав участь у звільненні Київщини. Згадаймо Героя України Анатолія Лоюка
Брав участь у звільненні Київщини. Згадаймо Героя України Анатолія Лоюка
Втрати ворога станом на 3 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 3 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
Прикордонники уразили два дороговартісні російські комплекси спостереження
Прикордонники уразили два дороговартісні російські комплекси спостереження
З окупації вдалося повернути сина українського військовополоненого
З окупації вдалося повернути сина українського військовополоненого
В Іркутській області місцеві залишились без світла через падіння Ту-22М3
В Іркутській області місцеві залишились без світла через падіння Ту-22М3

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
196K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 квітня: ситуація на фронті
136K
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
69K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 квітня 2025
31K
Мільйонний спадок, нерухомість, радянський автопарк: що відомо про статки Дубневича
7968
Мрія ювелірів: київські митники запобігли незаконному вивезенню унікального бурштину
6646
Російський балет виступав у Швеції, вдаючи з себе українців

Новини

2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 квiтня, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
30 березня, 11:36
Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США
30 березня, 10:51
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua