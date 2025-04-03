Член наглядової ради «Укрзалізниці» розкрив секретну операцію? Допис Лещенка спровокував дискусії (відео)

Лещенко: Якщо ви бачите таку кількість швидких на дорозі, це означає, що з фронту приїхав медичний потяг з пораненими

Лещенко показав, як зрозуміти, що з фронту приїхав медичний потяг з пораненими

Допис члена наглядової ради «Укрзалізниці», радника керівника Офісу президента Сергія Лещенка викликав обговорення у соцмережах. Він опублікував відео з колоною швидких, пояснивши, що це ознака прибуття медичного потяга з пораненими військовими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Лещенка в Instagram.

У дописі Лещенко зазначив, що зйомка на пероні в момент прибуття поранених заборонена, тож інформацію про евакуацію можна дізнатися лише за непрямими ознаками, такими як велика кількість карет швидкої допомоги на дорогах.

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«Якщо ви бачите таку кількість швидких на дорозі, це означає, що з фронту приїхав медичний потяг з пораненими, яких везуть у лікарні та госпіталі. Зйомка на пероні в момент прибуття заборонена, а на платформі введено режим секретності. Тому дізнатися про це можна за вторинними ознаками: коли їде стільки карет швидкої допомоги», – йдеться у дописі.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Сергій Лещенко (@sergii_leshchenko)

Сергій Лещенко зауважив, що «це має повертати всіх до реалій, в яких живе країна».

«З початку повномасштабного вторгнення «Укрзалізниця» переобладнала 78 вагонів під медичні, які щодня везуть сотні поранених зі східних регіонів. Побачивши це на дорозі, зробіть добру справу – донат на будь-який збір, який ви побачите», – підсумував радник керівника Офісу президента.

Однак його допис викликав занепокоєння серед користувачів соцмереж. Дехто вважає, що публікація подібної інформації може допомогти ворогу. В коментарях наголошують, що секретне має залишатися секретним, і такі деталі не варто розголошувати.

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Зокрема, користувачі соцмереж закликали водіїв на дорозі пропускати «швидку».

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До слова, наземний роботизований комплекс Ardal евакуював трьох поранених бійців, які місяць перебували в оточенні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на віцепрем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.