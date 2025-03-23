У одній із бригад ЗСУ воюють легіонери з Китаю

У майбутньому воїни хотіли б залишитися в країні, яку захищали

Із командиром та побратимами китайці спілкуються англійською, через перекладач у телефоні або ж жестами

Двоє воїнів з Китаю стали до лав батальйону безпілотних систем 110-ї бригади ЗСУ. Вони свідомо обрали Україну, і тепер боронять її свободу, попри мовний бар’єр і всі труднощі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу бригади.

Солдату на ім’я Тіма – 42 роки. На батьківщині був інженером-електриком, займався проектуванням автомобільних шасі. В Україну приїхав у липні 2023 року, щоб займатися волонтерством. Сюди ж забрав родину – дружину та двох дітей. Вони зараз мешкають у Бучі.

Івору – 45, він працював у будівельній сфері. Торік у вересні він потрапив до Одеси, пізніше побував у Львові та Києві. Побачив багато наслідків війни.

«Я відчув що ця загарбницька війна дуже несправедлива. Ми не повинні миритися з диктатурою і агресією, ми повинні захищати мир», – каже Івор.

Китайці знають, що Україна історично старша за Росію, а українців вважають добрішими та толерантнішими за росіян. Кажуть, Україна захищає свою землю, свободу та гідність, тоді як росіяни ведуть ганебну війну та прагнуть грошей і збагачення.

Із командиром та побратимами китайці спілкуються англійською, через перекладач у телефоні або ж жестами. Вони також уже вивчили кілька українських слів – «смачного», «молоко», «добрий день», «дякую». У майбутньому воїни хотіли б залишитися в країні, яку захищали.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє іноземцям служити в Збройних силах України на офіцерських посадах.

Раніше парламент ухвалив урядовий законопроєкт №12023 щодо проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у ЗСУ, Державній спецслужбі транспорту та Нацгвардії України.