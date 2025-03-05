Сили Оборони відтіснили росіян біля Купʼянська – Deepstate

Аналітики зауважили, що останнім часом ситуація на ділянці покращується, зокрема, завдяки змінам в організаційній структурі

Deepstate: Фіксуються спроби росіянами набути успіх в напрямку Кіндрашівки та Голубівки, однак – безуспішно

Сили Оборони відтіснили ворога на північ від Западного. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Deepstate.

Аналітики зазначають, що попри продовження тиску на утворених московитами плацдармах, Сили Оборони намагаються стабілізувати ситуацію в даному районі. Противник не полишає спроб окупувати Фиголівку, на околиці якої він добрався.

скриншот: Deepstate

Також здійснюється постійний тиск на Дворічну. Deepstate зауважує, що фіксуються спроби набути успіх в напрямку Кіндрашівки та Голубівки, однак – безуспішно.

Аналітики додали, що останнім часом ситуація на ділянці покращується, зокрема, завдяки змінам в організаційній структурі.

Нагадаємо, українські військові відновили контроль над населеним пунктом Котлине, що неподалік Покровська. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 25-ту окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду ДШВ ЗСУ.

За даними проєкту DeepState, які цитують січеславські десантники, у ході штурмових відновлювальних дій Сили оборони зачистили основну частину населеного пункту Котлине.

Водночас з січня місяця окупанти нарощували свої спроможності контролю українського пересування, що призвело до погіршення ситуації у Курській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Deepstate.

«Найбільшою проблемою в районі Курщини є вогневий контроль противника над всією логістикою Сил Оборони. Протягом лютого вона почала досягати свого піку, а найбільші ускладнення почалися після втрати Свердлікового, яке пробували відновлювати теж не найкраще продуманим чином», – пишуть у Deepstate.

Після того, як окупанти відчули успіх, вони намагалися прорватися у село Новеньке у Сумській області.