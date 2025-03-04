Втрати ворога станом на 4 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10255 танків

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1340 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 4 березня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням Генштаб ЗСУ.

Втрати Росії у війні на 4 березня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 4 березня втратила:

особового складу – близько 879410 (+1340) осіб,

танків – 10255 (+3) од,

бойових броньованих машин – 21298 (+8) од,

артилерійських систем – 24064 (+45) од,

РСЗВ – 1306 (+0) од,

засоби ППО – 1094 (+1) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27741 (+86),

крилаті ракети – 3085 (+0),

кораблі /катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 39428 (+101) од,

спеціальна техніка – 3768 (+0)

Втрати ворога станом на ранок 4 березня Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 4 березня

В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

В Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – чотири судна, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – вісім суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 4 березня ВМС ЗСУ

Нині триває 1105-й день повномасштабної війни в Україні.