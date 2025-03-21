Саміт «коаліції охочих» пройде в Парижі: Макрон назвав дату

Вперше про план «коаліції охочих» заговорив прем'єр Британії Стармер

Президент Франції Еммануель Макронаміт заявив, що саміт «коаліції охочих» щодо врегулювання ситуації в Україні відбудеться в Парижі в четвер, 27 березня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BFMTV.

У переговорах візьмуть участь представники Німеччини, Італії, Польщі та інших країн ЄС, а також Велика Британія і Канада. За словами французького лідера, в саміті візьме участь і президент України Володимир Зеленський.

Своєю чергою прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що план «коаліції охочих», ініційований Лондоном і Парижем, переходить в «оперативну фазу».

Згідно зі спільним планом Стармера і Макрона, перший етап врегулювання передбачає місячне перемир’я в повітрі, на морі та у сфері енергетичної інфраструктури. На другому етапі планується розміщення миротворчого контингенту на території України.

Нагадаємо, що прем'єр Великої Британії Кір Стармер зібрав онлайн-зустріч світових лідерів для обговорення підтримки України. Ця зустріч стала продовженням саміту в Лондоні, який відбувся 2 березня, де Стармер оголосив про формування «коаліції охочих» для підтримки України.

Нагадаємо, у Лондоні відбувся саміт щодо питань війни в Україні. Приблизно дві години тривала дискусія європейських політиків. Участь у саміті також взяв президент України Володимир Зеленський.

«Главком» зібрав головні заяви європейських лідерів за підсумками саміту щодо України у Лондоні.

До слова, Макрон подзвонив Зеленському під час його розмови з журналістами. Український президент підняв слухавку, пояснив, що він зараз спілкується з журналістами та пообіцяв перетелефонувати за 15-20 хвилин.

Зеленський пояснив, що він часто спілкується з французьким лідером.